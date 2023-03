Junior Extra: course folle vers les séries

Après un week-end difficile la semaine précédente, le Drakkar était de retour devant ses partisans pour une autre série de deux rencontres. Il a perdu la première (5 à 2), vendredi, contre les Wildcats de Moncton. Le navire nord-côtier a finalement stoppé sa séquence de revers, dimanche, quand il a doublé les Saguenéens de Chicoutimi 4 à 2 grâce à un meilleur effort collectif. Une victoire nécessaire pour la troupe de Jean-François Grégoire qui occupe le sixième rang au classement général de sa conférence avec 55 points, un seul de plus que Charlottetown et trois de mieux que le Cap-Breton. Avec huit matchs à disputer, la course est loin d’être terminée.

Ils se sont démarqués

Julien Lanthier

2 matchs | 1 but | 1 passe | 2 points

Matyas Melovsky

2 matchs | 0 but | 2 passes | 2 points

Isaac Dufort

2 matchs | 1 but | 0 passe | 1 point

Sous la loupe

Isaac Dufort

Le capitaine Isaac Dufort continue de bien produire en attaque avec sept buts marqués à ses huit dernières parties.

Ce qu'ils ont dit

« Peu importe ton style de jeu, tu dois être capable de te sacrifier pour aider ton équipe. Des joueurs comme Louis-Charles Plourde et Isaac Dufort l’ont fait avec brio lors du match. Ce sont des petits détails qui font souvent la différence. »

-Jean-François Grégoire après la victoire de dimanche

« C’était un gros but et c’est toujours bon pour la confiance. L’important, c’est d’aider l’équipe à gagner. Il fallait mettre un terme à notre série de défaites et cette victoire va faire du bien. »

-Julien Lanthier, auteur du but gagnant contre les Saguenéens

