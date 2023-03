La désinformation au service des politiciens

Il y a eu la pandémie pour nous alerter sur le pouvoir sournois de la désinformation.

Puis les allégations d’ingérence massive de la Chine dans le processus électoral au Canada nous ont révélé tout le pouvoir de cette désinformation.

En effet, la désinformation est une arme de destruction massive pour la démocratie.

Elle carbure au mensonge ou à la malhonnêteté intellectuelle. Elle nourrit les conspirations, elle sape la confiance, elle polarise inutilement le débat public.

Or, il est remarquable de constater à quel point la classe politique est prompte à la dénoncer quand elle vient d’ailleurs, et à la tolérer quand elle sert la cause partisane.

Déformer

Pas besoin de chercher bien loin pour trouver des exemples récents.

On serait tenté de donner la palme en la matière à la députée libérale Emmanuella Lambropoulos.

Il a été amplement démontré qu’elle racontait n’importe quoi lorsqu’elle a plaidé qu’une aînée dans son comté ne pouvait plus se faire soigner en anglais à cause de la loi 96.

C’est sans compter la fois où elle a évoqué que des gens avaient choisi de se présenter aux élections pour éviter de se faire déporter par le gouvernement conservateur. (Euh, il faut être citoyen canadien pour se présenter comme candidat !)

Or, pourquoi le gouvernement Trudeau tolère-t-il ces mensonges répétés ? Parce que quelque part, ils sont payants.

Et que dire des enflures verbales du chef du Parti conservateur ?

Fallait-il vraiment inventer un homme qui a raté son mariage à Cuba, faute d’un passeport pour convaincre les Canadiens que la mauvaise administration du gouvernement Trudeau était à blâmer pour ce fiasco ?

Aller plaider que des gens « vont dans les banques alimentaires non pas pour manger, mais pour aller chercher l’aide médicale à mourir », cela franchit le cap du délire. La banque alimentaire en question a plutôt cité des gens désespérés qui voudraient pouvoir se qualifier pour l’aide médicale à mourir. Entendons-nous, la nuance ici est capitale.

Polariser

Mais la nuance, elle, ne compte plus. Colère, indignation, peur. Voilà ce qui mobilise les électeurs, semble-t-il.

Et l’absence de nuance, les demi-vérités et les amalgames douteux sont devenus les formes les plus insidieuses de la désinformation.

Non seulement la classe politique les tolère, mais elle les alimente.

Que d’énergie dépensée au Canada pendant les années Trump à recenser ses mensonges, ses amalgames, que d’heures d’antenne à en analyser les ramifications, les conséquences néfastes sur la démocratie américaine !

Et pourtant, ici, parfois c’est tellement grossier qu’un bref moment d’indignation anime l’espace public. Mais ça ne dure jamais longtemps.

C’est tellement gratuit et fréquent qu’on en est venu à accepter que ça fasse partie du débat public. Comme si c’était normal que les politiciens racontent n’importe quoi pour se faire élire !

Alors, oui, indignons-nous de la complaisance du gouvernement Trudeau face à l’ingérence de la Chine, inquiétons-nous des autres efforts occultes pour nuire à notre démocratie.

Mais de grâce, exigeons de nos propres élus qu’ils cessent d’adopter les tactiques politiques qu’ils dénoncent.