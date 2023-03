Photo fournie par Ville L’Ancienne-Lorette

Plus de 20 élus ayant siégé au conseil municipal de L’Ancienne-Lorette depuis 1963, dont une vingtaine de conseillers municipaux et les maires Marcel Hudon, Marcel Pageau et Émile Loranger (ces deux derniers à titre posthume) ont été honorés, le 28 février, lors du dévoilement de la Galerie des maires. En plus des photographies encadrées des maires de la municipalité du village de L’Ancienne-Lorette, puis de la Ville de L’Ancienne-Lorette depuis 1947, on retrouve dans cette galerie le nom de tous les maires de la municipalité de la paroisse de 1855 à 1970, ainsi que la composition de tous les conseils municipaux depuis 1963. La Galerie des maires, une initiative dans le contexte du 350e anniversaire de fondation de L’Ancienne-Lorette, est accessible au public gratuitement du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, à l’hôtel de ville de L’Ancienne-Lorette. Sur la photo, Gaétan Pageau, maire actuel de L’Ancienne-Lorette, en compagnie de Marcel Hudon, maire de 1963 à 1968.

Bourses Golf Québec

Photo fournie par Geovanny Solis

La 9e remise du Programme de bourses Golf Québec/Fondation Aléo a permis à 30 étudiants-athlètes en golf de recevoir récemment des bourses individuelles de 2000 $ à 4000 $ pour un montant total de 70 000 $. Parmi les récipiendaires, notons : Geneviève Jobin-Colgan, 17 ans de Québec (club Lorette) ; Anthony Jomphe, 18 ans de Saguenay (club Chicoutimi). Sur la photo, dans l’ordre habituel : Louise Patry, présidente de Golf Québec ; Charly Pinel, 15 ans de Beaumont (club Royal Québec) ; Anne-Léa Lavoie, 18 ans de Beauport (club Royal Québec) ; Thomas Grenier, 16 ans de Thetford-Mines (club de Thetford) ; Philip Bélanger, 15 ans de Saint-Augustin-de-Desmaures (Club Cap-Rouge) et Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.

Correction

Photo fournie par Le Patro

Le 46e Coquetel-bénéfice du Patro de Charlesbourg se tiendra, dès 17 h 30, le vendredi 31 mars dans ses locaux, et non le 30 mars comme je l’avais indiqué récemment dans cette page. Depuis 46 ans maintenant, plus de 400 gens d’affaires, anciennes, anciens et amis du Patro se réunissent chaque printemps pour faire de cet événement un succès dans une ambiance lounge et décontractée. À l’occasion des fêtes du 75e anniversaire du Patro, le coût du billet a été fixé à 75 $, donnant droit à l’offre alimentaire sur place et à des consommations à volonté. Pour vous procurer un billet ou faire un don : https://jedonneenligne.org/patrocharlesbourg/cb2023/

Anniversaires

Photo Jean-François Desgagnés

Louise Brissette (photo), physiothérapeute québécoise, fondatrice de la Corporation Les Enfants d’Amour, 77 ans... Guy Rainville, photographe de Québec... Réal Béland fils, humoriste, acteur et réalisateur québécois, 52 ans... Julie Pelletier, sexologue clinicienne, 54 ans... Suzanne Campagne, chanteuse, 67 ans... Jacques Doucet, commentateur sportif de baseball, 83 ans.

Disparus

Photo d’archives, Agence QMI

Le 8 mars 2022 : Jeff Labrie (photo), 42 ans, ex « gardien de nuit » du FM93 où il fut reporter, producteur et recherchiste de 2006 à 2016, et par la suite préposé à la répartition des appels d’urgence pour la Sûreté du Québec... 2021 : Rhéal Cormier, 53 ans, ex-lanceur des Expos de Montréal et aussi des Cardinals, des Red Sox, des Phillies et des Reds (16 saisons dans les Ligues majeures, de 1991 à 2007)... 2021 : Gilles Cloutier, 80 ans, témoin-vedette de la Commission Charbonneau... 2020 : Max von Sydow, 90 ans, acteur franco-suédois... 2017 : Denis Grondin, 66 ans, animateur de radio (CKOI-CHUM) et père de l’acteur Marc-André Grondin... 2016 : George Martin, 90 ans, producteur des Beatles et surnommé le « 5e Beatle »... 2015 : Sam Simon, 59 ans, cocréateur des Simpson... 2014 : Jean-Marc Giguère, 75 ans, fondateur d’Express Marco et du Chemin de fer Québec-Central... 2012 : Jimmy Ellis, 74 ans, chanteur du groupe disco The Tramps... 2006 : Édouard Castonguay, 76 ans, légende du Western québécois... 1999 : Joe DiMaggio, 84 ans, une des légendes du baseball majeur... 1994 : Dave Castilloux, 77 ans, figure dominante de la boxe au Québec dans les années d’avant-guerre.... 1983 : Robert Rumillly, 85 ans, historien.