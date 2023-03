Le CF Montréal est plus québécois que jamais

L’Académie commence à rapporter ses fruits pour le CF Montréal, qui a opéré un virage jeunesse dans son effectif cette saison. Cela se traduit également par un plus grand nombre de joueurs québécois, plus qu’on en avait vu auparavant en Major League Soccer (MLS).

Face à Austin samedi dernier, le Bleu-Blanc Noir a établi un record de concession en alignant quatre joueurs formés au club dans le onze partant. Le gardien Jonathan Sirois et les milieux de terrain Mathieu Choinière, Sean Rea et Nathan Saliba ont tous foulé la pelouse du Q2 Stadium.

De plus, le jeune vétéran Samuel Piette était aussi de l’effectif de début de match, puis Rida Zouhir est entré en jeu en seconde demie.

Avec Zachary Brault-Guillard, James Pantemis et Jules-Anthony Vilsaint, ce dernier n’ayant pas encore joué cette saison, ils sont neuf Québécois à porter l’uniforme du CF Montréal en 2023. Il s’agirait encore une fois d’un record depuis l’arrivée en MLS il y a plus d’une décennie.

Huit représentants de la Belle Province ont obtenu des minutes en 2021 et 2020, un sommet pour le club avant cette année. On se souvient notamment des Zorhan Bassong, Clément Bayiha, Balou Tabla, Anthony Jackson-Hamel et Karifa Yao des dernières années.

Évidemment, le développement de l’Académie a pesé dans la balance. En 2012 et 2013, seuls quatre Québécois avaient joué pour l’Impact : Patrice Bernier, Karl W. Ouimette, Maxim Tissot et Eduardo Sebrango. À titre comparatif, six Italiens ont évolué à Montréal ces deux années-là.

En 2023, les joueurs québécois et les quelques Canadiens hors Québec forment la majorité de l’effectif. Le CF Montréal n’utilise que trois de ses sept places internationales, Rudy Camacho, Romell Quioto, Lassi Lappalainen, Victor Wanyama et Ahmed Hamdy, notamment, étant exemptés. Sunusi Ibrahim, Chinonso Offor et Robert Thorkelsson sont ainsi considérés comme les joueurs étrangers de l’équipe.

Le nombre de Québécois à avoir joué chaque année avec Montréal depuis l’arrivée en MLS

2023 : 8

2022 : 7

2021 : 8

2020 : 8

2019 : 7

2018 : 5

2017 : 8

2016 : 5

2015 : 5

2014 : 5*

2013 : 3*

2012 : 3

*Le défenseur Wandrille Lefèvre, né en France, a obtenu sa nationalité canadienne en 2015. Il n’a pas été considéré comme Québécois avant cela pour ce texte.