Le clown Raël et le cirque médiatique

Je vous le dis d’emblée : j’ai CA.PO.TÉ sur le documentaire Raël QC, diffusé sur Vrai depuis hier.

J’ai passé une heure et demie à me demander : comment se fait-il que c’est au Québec qu’au prorata de la population, il y ait eu le plus de raëliens à travers le monde ?

Je me suis aussi demandé : comment des milliers de Québécois ont-ils pu être assez naïfs/crédules/innocents pour croire en masse à ce gourou ridicule ?

Et ensuite, je me suis demandé : pourquoi certains médias québécois ont-ils été si complaisants, si longtemps, avec le clown Raël ?

ÉLOHIM ET AMIS IMAGINAIRES

Il y a vraiment des gens qui ont cru que Claude Vorilhon, chanteur raté et ancien coureur automobile, était... le demi-frère de Jésus ? Que les humains avaient été créés en laboratoire par des extraterrestres ? Que l’on pouvait cloner un bébé ?

Misère, ils en fumaient du bon dans ces années-là !

Le documentaire d’Arnaud Bouquet donne la parole à plusieurs anciens raëliens qui témoignent soit de façon anonyme soit à visage découvert. Que ces personnes aient ressenti le besoin, à un moment de leur vie, de croire aux sornettes de cet imposteur, ce prophète de Dollarama, qu’elles aient choisi de croire au canular de Clonaid (la compagnie qui proposait de cloner des bébés pour 200 000 $), ça me dépasse.

Mais ce qui me décourage tout autant, c’est la banalisation de Raël par les médias.

Ils le trouvaient sympathique et rigolo, lui posaient des questions faciles, sans le remettre en question. Bordel ! Ce gars-là enfilait les niaiseries comme d’autres enfilent des perles, et pourtant, on lui a déroulé le tapis rouge.

Les médias ont sûrement contribué à populariser, à banaliser Raël et à mousser sa carrière (et son compte en banque) en en faisant une vedette.

Le gars avait une soucoupe volante en carton-pâte et des animateurs le prenaient au sérieux ?

Autant les médias ont été responsables de la montée de Raël, autant ils ont causé sa perte. Paul Arcand, Pierre Maisonneuve, Jean-René Dufort lui ont posé de vraies questions ou ont montré le ridicule de son charabia. (J’aurais d’ailleurs bien aimé que des extraits des deux entrevues surréalistes de Raël avec les Francs-Tireurs, Richard Martineau et Benoit Dutrizac, soient aussi inclus dans le documentaire.)

On se souvient aussi de Tout le monde en parle, où Serge Chapleau avait chipoté la toque de cheveux de Raël qui avait quitté le studio en colère. Comme le dit un des intervenants du documentaire, après ce passage désastreux à la télé, il a été « impossible de regourifier le personnage » : la statue du gourou était déboulonnée.

Je pense aussi à Brigitte McCann et Chantal Poirier qui ont infiltré le mouvement pour une série de reportages dans Le Journal.

Heureusement que ces journalistes ont mis à jour la vaste supercherie de Raël !

LA QUESTION QUI TUE

Dans le documentaire Raël QC, un des intervenants rappelle qu’« une secte, ça n’est rien d’autre qu’une entreprise qui veut faire des sous pour le gourou, c’est du capitalisme effréné ».

Comment se fait-il que pendant si longtemps, au Québec, des médias aient permis au gourou Raël de vendre sa salade comme s’il vendait un produit comme les autres ?