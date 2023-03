Le Rocket perd les pédales face aux Senators

En 2022-2023, le Rocket de Laval a souvent, très souvent croisé la route des Senators de Belleville et il est très rare que cela lui a rapporté. Mercredi, à la Place Bell, la formation lavalloise a perdu patience pendant une défaite de 5 à 1.

Pas moins de 95 minutes de pénalité ont été décernées de part et d’autre. Dans ce match coriace où deux combats et plusieurs échauffourées ont éclaté ー la plupart du temps initiés par le Rocket ー, les hôtes ont perdu la bataille des unités spéciales.

La troupe de Jean-François Houle a profité d’une seule de ses huit occasions en attaque massive, mais a concédé quatre filets en neuf situations à court d’un homme.

Le jeune Lassi Thomson n’avait pas enfilé l’aiguille depuis le 12 novembre et il a remédié à la situation en trompant deux fois la vigilance de Cayden Primeau en avantage numérique. Chaque fois, ses vifs lancers de la ligne bleue se sont frayé un chemin jusqu’au fond de la cage du Rocket.

Cole Reinhardt et Roby Jarventie ont aussi touché la cible en attaque massive. Ridly Greig, un des plus beaux espoirs des Sénateurs d’Ottawa, a complété la marque.

Le seul but du Rocket, œuvre de William Trudeau, a été le résultat d’un «Hail Mary» de Houle. Avec plus de 10 minutes à faire en troisième période, il a retiré son gardien au profit d’une double supériorité numérique, et le défenseur québécois en a profité pour marquer à l’aide d’un tir sur réception.

Il s’agissait du 12e rendez-vous entre ces deux rivaux canadiens. Même si les Senators occupent le dernier rang de la section Nord, ils ont remporté neuf de leurs 12 duels contre le Rocket cette saison.

Vendredi, le club-école du Canadien de Montréal sera de retour sur la route. Il affrontera le Crunch à Syracuse.