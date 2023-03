Legault a la destinée du PQ entre ses mains

La semaine dernière, un autre sondage Léger confirmait que le Parti Québécois figure au second rang dans les intentions de vote au Québec avec 18 % des appuis.

En fait, c’est la deuxième fois que la formation de Paul St-Pierre Plamondon termine tout juste derrière la CAQ.

C’est très encourageant pour la formation souverainiste, surtout quand on pense qu’il y a un an, le PQ était sous la barre des 10 %.

La souveraineté

Le rêve des péquistes de faire un pays n’est pas mort. La grande majorité des Québécois ne se sont pas levés ce matin en pensant au pays, mais avec un score de 38 %, c’est un bon point de départ.

Depuis qu’il est chef, M. St-Pierre Plamondon s’assume. Il ne fait pas dans la demi-mesure lorsqu’il parle de l’avenir du Québec.

En politique, c’est toujours payant d’agir ainsi. Les électeurs sont tannés des politiciens qui changent d’idée comme ils changent de chemise.

L’authenticité est une qualité qui est de plus en plus recherchée et, ça, le chef du PQ l’a bien compris.

La prochaine élection n’est pas à nos portes, mais c’est toujours difficile en politique de ne pas y penser.

2026

PSPP peut facilement rêver de faire mieux qu’en 2022, mais il n’est malheureusement pas le seul responsable de son destin.

L’avenir de François Legault aura un impact sur les résultats du PQ en 2026. Si M. Legault reste pour demander un troisième mandat aux électeurs québécois, il sera difficile pour la formation de PSPP de faire des gains substantiels.

Tant et aussi longtemps que les nationalistes se sentiront bien représentés par M. Legault, il sera difficile de dépasser la dizaine de comtés pour le PQ.

En revanche, si M. Legault s’en va, un univers d’opportunités sera à la portée des péquistes.

Sans dire qu’ils vont prendre le pouvoir, les péquistes pourront rêver à des jours meilleurs.