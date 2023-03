Les blessures s’accumulent chez l’Océanic

RIMOUSKI | En moins d’une semaine, l’infirmerie de l'Océanic est passée d’aucun patient à cinq à la veille d'un affrontement contre le Phoenix à Sherbrooke, jeudi soir, une équipe invaincue à ses 11 derniers matchs.

L’entraîneur-chef Serge Beausoleil a fait le point après l’entraînement matinal de mercredi des siens. « Maël St-Denis sera absent pour une longue période à la suite d’une blessure subie dimanche contre les Olympiques. C’est une lourde perte pour nous. Un joueur utile dans plusieurs facettes ».

Les défenseurs Simon Maltais, Mathis Aguilar et Luke Coughlin sont tous éclopés. « Coughlin ne jouera pas en fin de semaine. Les deux autres sont des cas incertains pour le match à Sherbrooke (jeudi soir). Même chose pour Jacob Mathieu. Les deux matchs intenses contre les Olympiques ont laissé des traces », a commenté Serge Beausoleil.

De la profondeur

Heureusement, l’Océanic a gardé huit défenseurs et 15 attaquants pour la deuxième portion de la saison. « Quand un gars est inséré dans l’alignement, c’est à lui à nous forcer la main pour qu’il y reste. Dans le voyage à Baie-Comeau et à Chicoutimi (du 24 au 26 février) nous avons utilisé tout le monde. Certains ont saisi leur chance, d’autres non », a expliqué le pilote.

Un calendrier difficile

Après les Olympiques de Gatineau qui étaient sur une séquence de 13 victoires de suite, voilà que la formation rimouskoise se frottera au Phoenix de Sherbrooke qui a gagné ses 11 dernières parties.

« Nous avons assurément la fin de calendrier la plus difficile de la Ligue. Deux fois Gatineau, deux fois Québec et Sherbrooke dans nos 10 derniers matchs. J’ai aimé la façon dont les gars se sont entraînés cette semaine. Le Phoenix mise sur quatre trios bien balancés et sur la meilleure défensive du circuit. Ça ne veut pas dire que nous avons perdu avant de jouer. Il faut croire en nous. Nous sommes capables de les battre », a analysé Serge Beausoleil.

Classement serré

Le classement est très serré pour les positions 3 à 6 de l’Association de l’Est alors que huit points séparent l’Océanic du Drakkar qui revient dans la course pour avoir l’avantage de la glace en première ronde avec ses victoires surprises contre Chicoutimi et Québec. L’Océanic est actuellement 3e, un point devant Chicoutimi et quatre devants Moncton. Les positions 3 et 4 bénéficieront de l’avantage de la glace contre les équipes de 6e et 5e place respectivement.

« C’est la fin de la saison. Tous les matchs sont importants. Le Phoenix a une bonne équipe, mais on peut les battre », a lancé l’attaquant de 19 ans Alexander Gaudio.

En bref

Le gardien Cédric Massé ne sera pas disponible en fin de semaine puisqu’il va prêter main-forte aux Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup qui affronte le Séminaire St-François dans les séries de la Ligue M18 AAA.