Les femmes connaissent le sport

Les femmes qui travaillent dans les médias sportifs savent de quoi elles parlent.

Elles peuvent analyser un match de hockey, de football, de soccer, de tennis.

Elles peuvent être sur le panel d’experts lors des émissions sportives de fin de soirée.

Elles peuvent participer aux émissions spéciales à la date limite des transactions.

Elles peuvent poser les meilleures questions en entrevue.

Elles peuvent déterrer la vérité et battre tous les autres journalistes pour être les premières à sortir une nouvelle.

On en voit, des femmes de la sorte, dans le milieu. Je les salue. Mais il y en a encore trop peu.

Chaque 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, les journalistes sportives ont pris l’habitude de se féliciter entre elles. Avec raison : le domaine du sport reste avant tout un boys’ club.

Ouvrir les vestiaires

Comme femme, pour y entrer, il a longtemps fallu faire preuve de plus de caractère, de ténacité. Travailler plus fort pour montrer notre compétence. Et il faut encore le faire, parfois.

J’ai une tonne de respect pour ces femmes qui, il y a 30, 40 ans, ont brisé les barrières en s’ouvrant les portes des vestiaires sportifs.

Mais la bataille n’est pas encore gagnée. À mes yeux, elle le sera quand plus de femmes seront assises quotidiennement à côté des hommes dans des rôles de panélistes. Quand elles seront plus nombreuses à aller sur le terrain pour dénicher des histoires.

Merci aux fonceuses

Je suis chanceuse. Contrairement à mes prédécesseures, je n’ai jamais eu à défoncer de portes pour faire ma place. Je suis d’une autre génération. Grâce à ces grandes fonceuses qui sont passées par là avant moi, jamais je n’ai douté que je pourrais avoir une carrière dans les médias sportifs.

Pas même à 17 ans, quand j’écoutais le tennis ou le hockey dans mon salon, avec comme rêve de pouvoir écrire un jour à ce sujet.

D’accord, la Jessica de 17 ans était peut-être un peu arrogante. Elle n’était pas au fait de tout du talent, de la passion, des connaissances, mais aussi – et peut-être surtout – de la chance qu’il fallait pour travailler dans les médias sportifs.

Et j’ai eu de la chance. J’ai eu des patrons qui ont cru en la jeune femme fraîchement sortie de l’université, stressée devant eux parce qu’elle le voulait tellement, ce job au pupitre des sports.

J’en ai eu d’autres par la suite (et j’en ai encore) qui ont cru dans mon travail, dans mon dévouement, dans mes connaissances, et qui m’ont donné plus de responsabilités.

Ne jamais lâcher

Je le répète, donc, je suis chanceuse. Je ne me suis jamais considérée comme une femme qui fait du journalisme sportif. J’ai toujours eu l’impression d’être à ma place, qu’importe mon sexe.

Je sais que certaines de mes collègues ont vécu du sexisme. Qu’elles se sont fait regarder de haut par certains intervenants, qu’elles ont été limitées à des rôles de moins grande envergure par leur patron, qu’elles ont été ridiculisées par des collègues.

Est-ce que cela m’est déjà arrivé ? Sans doute. Au risque de paraître à nouveau arrogante, je m’en fiche. Je suis journaliste. Si quelqu’un tente de me niaiser, c’est bien lui le pire. Car être journaliste vient avec la responsabilité de ne jamais lâcher le morceau.

Continuer à ouvrir les portes

Alors en plus de féliciter mes collègues journalistes sportives aujourd’hui, j’ai envie de nous inviter et d’inviter toutes celles qui rêvent de travailler dans ce domaine à continuer de foncer, à ne pas lâcher le morceau.

À montrer notre force de caractère en ignorant ceux qui ne croient pas en nous.

À continuer à faire la démonstration de notre compétence pour que nous obtenions la place que nous désirons.

Parce que nous le prouvons depuis maintenant plusieurs décennies : les femmes connaissent le sport.