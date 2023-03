LHJMQ: les Remparts se sortent la tête de l'eau

Les Remparts peuvent respirer un peu mieux. Les hommes de Patrick Roy l’ont emporté 2-1 face aux Huskies de Rouyn-Noranda, mercredi soir, pour mettre fin à une séquence de quatre défaites d’affilées.

Il ne s’agissait quand même que de leur deuxième gain en sept parties, mais elle faisait du bien.

«On se sentait un peu pris là-dedans, a reconnu Zachary Bolduc, auteur d’un but et une passe. On l’a fait en équipe, on s’est sorti de ça et on peut être fier de nous. On regarde vers l’avant, on se concentre sur le prochain match contre eux, vendredi.»

NERVOSITÉ

Comme ce fut le cas lors de la majorité de leurs six derniers matchs, les Remparts ont connu un début de match en demi-teinte. Les hommes de Patrick Roy ont mis 11 min 19 s avant de diriger un premier tir qui a atteint le filet du gardien Thomas Couture. Ils avaient eu quelques tirs auparavant mais ils avaient été bloqués par une défensive étanche de la formation abitibienne.

«On a quand même bien sorti mais on était nerveux. On ne jouait pas avec le même niveau de confiance et quand tu tombes dans une séquence comme ça, la nervosité embarque et tu veux être un peu trop conservateur. J’aimais ce que je voyais, on jouait de la bonne façon», mentionnait Patrick Roy.

AVANTAGE NUMÉRIQUE PAYANT

Pendant qu’ils tentaient de réussir un premier lancer, les Huskies aussi peinaient à diriger des rondelles sur William Rousseau, mais ils ont tout de même trouvé une façon d’ouvrir la marque.

Après un peu plus de neuf minutes d’écoulées, Tristan Allard s’est échappé avant de déjouer Rousseau sur le troisième tir dirigé vers lui dans la période. Il s’agissait de la sixième fois à leurs sept dernières sorties que Québec accordait le premier but dans un match.

Les Remparts ont accentué la pression en deuxième période mais ça leur aura tout de même pris un peu moins de 15 minutes avant de réussir à déjouer Couture. Lors d’un avantage numérique, Zachary Bolduc a décoché un tir sur réception qui a touché la cible, pour son 43e but de la saison.

L’avantage d’un homme a de nouveau souri aux Diables rouges en troisième lorsque Nicolas Savoie a accepté une brillante passe de Théo Rochette pour inscrire le but qui, au final, allait faire la différence.

«Ce que j’ai aimé, c’est qu’on a joué 60 minutes. On a eu nos chances de marquer et on n’a pas été capable de capitaliser sur certaines d’entre elles mais ce qu’on voulait jouer, c’est un match dans les deux sens de la patinoire et c’est ce qu’on a fait.»

De son côté, l’entraineur-chef Brad Yetman jugeait que ses Huskies étaient tombés en mode trop passif après un bon début de match.

«Avec leur premier trio, si tu donnes beaucoup d’espace, ils sont capables de nous faire mal. On a beaucoup parlé de discipline et de ne pas donner d’avantage numérique et encore ce soir, ça été la différence.»

LES DÉFENSEURS RÉPONDENT

Leur travail qualifié d’horrible la veille par Patrick Roy, après la défaite face au Drakkar de Baie-Comeau, les défenseurs des Remparts ont connu un meilleur effort collectif face aux Huskies mercredi.

«Même s’il ne l’avait pas dit [qu’on a été horribles], c’est quelque chose qu’on savait. On devait rebondir et je suis content qu’on l’ait fait. C’est positif pour le futur», évaluait pour sa part le vétéran défenseur Nicolas Savoie.

Après les avoir critiqué, Patrick Roy ne s’attendait à rien de moins qu’un bon match de sa brigade défensive mercredi.

«Je ne pense pas que j’avais besoin de leur dire. C’est un groupe très investi. Techniquement, [Thomas] Darcy était supposé jouer seulement vendredi mais il se sentait d’aplomb pour jouer. Il voyait l’importance d’aider sa gang et ses chums. C’est un peu l’image du groupe.

«J’avais confiance en notre groupe. Ça ne m’est pas arrivé trop souvent de dire que nos défenseurs avaient connu un mauvais match. J’ai toujours été un protecteur des défenseurs, probablement à cause de ma position mais, en même temps, je savais qu’ils pouvaient en donner plus et ils l’ont fait.»

Remparts et Huskies se retrouveront au centre Vidéotron, vendredi soir. Patrick Roy n’a pas écarté la possibilité que Nathan Gaucher effectue un retour au jeu.