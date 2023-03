Menus à petits prix: le bœuf haché mi-maigre à son plus bas

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 9 au 15 mars 2023

Même si les protéines en rabais ne sortent pas de l’ordinaire, on peut tous y trouver notre compte. Des pilons de poulet à 1,88 $/lb chez Maxi, en passant par le bœuf haché mi-maigre qui est lui aussi encore à son plus bas à 2,99 $/lb chez IGA pour finir par le rôti de bas de palette à 3,99 $/lb chez Super C... il y a moyen de manger pour pas trop cher !

De mon côté, j’ai eu envie de vous proposer un menu qui allie réconfort et fraîcheur. Comme une transition tranquille vers le printemps (après tout, on passe à l’heure d’été ce week-end !).

Deux aliments ont retenu mon attention lors de ma revue des circulaires. D’abord, les dattes Medjool à 6,94 $ chez Super C : c’est le plus bas prix depuis des mois (si ce n’est pas en un an) et la bonne nouvelle c’est que ça se conserve très longtemps sans problème ! Elles sont bien moelleuses et sucrées, et sont une valeur sûre pour les collations. On peut les manger telles quelles, mais elles sont aussi un ingrédient de choix et polyvalent à cuisiner. Et même pas besoin de les réhydrater !

Du côté des légumes, difficile de passer à côté de la botte d’asperges à 1,55 $ chez Maxi : ça vaut la peine ! Pour en profiter le plus longtemps possible, ça commence par le fait de bien les choisir. On recherche des tiges bien fermes, une tête fermée avec une couleur vert vif. Le truc pour qu’elles restent fraîches et en profiter plus longtemps ? Les conserver au frigo à la verticale dans un pot avec un petit fond d’eau (environ 1 cm, à changer chaque jour pour prévenir la moisissure). On évite ainsi qu’elles se déshydratent et qu’elles ramollissent. D’ailleurs, parlant de pieds... saviez-vous que la meilleure façon de le retirer est de casser l’asperge ? En appliquant de la pression dans le bas du légume tout en tenant le centre, l’asperge devrait casser à l’endroit exact où la tige devient plus tendre... finis les morceaux filandreux ! Vous pouvez même garder les bouts au congélateur pour un futur bouillon (à utiliser avec retenue pour limiter l’amertume).

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

CHILI CON CARNE

Recette tirée de Martin Juneau, Zeste

Photo Zeste

BON À SAVOIR !

Cette recette serait excellente réchauffée. Pensez à la préparer le dimanche pour le repas du lundi ! Quant aux chips, on peut aussi les huiler légèrement et les enfourner 15-20 minutes à 300 °F.

MARDI

SAUTÉ DE POULET À L’ORANGE ET AUX DATTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Les poitrines de poulet désossées sont aussi à 4,99 $/lb chez Provigo. Si c’est ce que vous avez... vous pouvez très bien les utiliser à la place des hauts de cuisses ! Comme vous aurez aussi besoin d’une livre de poulet pour le repas de pâtes, vous pourriez le faire cuire à part en même temps pour avoir une base toute prête.

MERCREDI

SALADE NIÇOISE EXPRESS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Vysnyei

JEUDI

MINIQUICHES À LA GRECQUE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

La tomate italienne contient moins de pulpe et de jus que les autres. Utilisez celles de votre choix et égouttez-les au besoin pour éviter un surplus de liquide.

VENDREDI

PÂTES AU POULET ET AUX ASPERGES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Des hauts de cuisses feraient aussi l’affaire ici. Et si votre poulet est cuit, réchauffez-le simplement dans le poêlon avant de passer à l’étape 3 !

LUNCH

PAINS PLATS AU THON ET AUX CRUDITÉS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

COLLATION

BARRES ÉNERGÉTIQUES AUX DATTES & AUX NOIX

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

En passant, la conserve de 540 ml de sirop d’érable est à 4,97 $ chez IGA cette semaine !