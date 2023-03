Morts de deux Américains au Mexique: ce que l'on sait

Deux des quatre Américains enlevés vendredi par des hommes armés à Matamoros, dans le nord-est du Mexique, à la frontière avec les États-Unis, ont été retrouvés morts mardi. Voici ce que l’on sait de cette affaire, dans laquelle est impliqué, selon les autorités, un cartel de la drogue.

Que faisaient-ils au Mexique?

Les quatre Américains, trois hommes et une femme ont été identifiés par les médias américains comme étant Shaeed Woodard, Zindell Brown — les deux victimes mortelles — Eric James Williams — retrouvé blessé — et Latavia McGee. Tous les quatre avaient franchi vendredi la frontière mexicaine, car l’un d’entre eux devait se soumettre à une opération de chirurgie esthétique dans une clinique locale.

Cette version, basée sur les déclarations de leurs proches à la presse américaine, est corroborée par des documents trouvés dans leur véhicule, dont des analyses de laboratoire, selon le gouverneur de l’État de Tamaulipas, Americo Villarreal.

Ce dernier a en revanche rejeté les informations de presse selon lesquelles ils travaillaient pour le FBI. «Il n’y a aucune raison de penser qu’ils ont un lien quelconque avec le FBI», a assuré M. Villarreal.

L’enlèvement

Les quatre Américains sont entrés sur le territoire mexicain vendredi à 09H18 heure locale (15H18 GMT) à bord d’un monospace blanc immatriculé en Caroline du Nord.

Des images de vidéosurveillance montrent leur parcours dans les rues du centre de Matamoros à partir de 11H12 heure locales. Quelques minutes plus tard, ils commencent à être suivis, d’abord par une berline, puis par trois autres véhicules.

AFP

À 11H45, les caméras montrent leur monospace se faire intercepter. Quatre hommes armés sortent d’un véhicule puis, rapidement, trois autres arrivent, dont un pick-up blanc dans lequel, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, les Américains sont embarqués de force.

«La piste selon laquelle il s’agirait d’un malentendu (des criminels) et non d’une agression délibérée se renforce», a indiqué le procureur de l’État de Tamaulipas Irving Barrios.

Tentative de fuite

Les quatre Américains tentent à un moment donné de s’échapper du véhicule, en plein milieu d’une circulation dense, mais leurs ravisseurs leur tirent dessus. Ils tombent à terre, selon un document du bureau du procureur illustré de quelques captures d’écran. Les trois hommes sont blessés, la femme, elle, est indemne.

AFP

Une Mexicaine de 33 ans meurt non loin, vraisemblablement victime d’une balle perdue.

Les ravisseurs traînent les otages chargés sans ménagement à l’arrière du pick-up, puis démarrent en trombe.

Le parquet ne précise pas si la tentative d’évasion a eu lieu à l’endroit même où les Américains ont été interceptés initialement ou dans un autre quartier de la ville.

Captivité et libération

Le gouverneur Americo Villarreal a assuré que pendant les trois jours qu’a duré la prise d’otage, les victimes ont été emmenées dans différents endroits de la ville, dont une clinique, afin de «brouiller les pistes».

Les recherches sont restées vaines jusqu’à lundi, car certains des indices reçus auraient été fournis «dans le but de tromper les autorités», a reconnu le procureur Irving Barrios.

AFP

Des enquêteurs se sont rendus dans au moins six hôpitaux de la ville et ont étudié plusieurs pistes, mais sans succès. Le FBI avait offert une récompense de 50 000 dollars pour toute aide contribuant à la libération des otages et à l’arrestation des suspects.

C’est finalement dans la périphérie de Matamoros, dans une maison en bois située près d’une lagune, que les otages ont été retrouvés. Deux étaient morts, un était blessé à la jambe. Ce dernier et la femme retrouvée indemne ont été rapatriés mardi.

Les auteurs

Pour l’heure, une seule personne a été arrêtée. Il s’agit d’un homme de 24 ans, originaire de l’Etat de Tamaulipas et identifié comme étant José Guadalupe «N». Il gardait les otages au moment de leur libération.

Le procureur Barrios a insisté sur le fait qu’aucun élément ne permettait pour l’heure de déterminer à quelle organisation criminelle l’homme arrêté appartenait. Il a cependant indiqué que «le groupe criminel connu pour opérer dans cette région est le cartel du Golfe».

L’ambassadeur américain au Mexique, Ken Salazar, a fait part de la préoccupation du gouvernement américain quant au «contrôle exercé par le cartel du Golfe dans la région», l’une des plus dangereuses du pays en raison des risques d’enlèvement et d’extorsion par des groupes criminels.