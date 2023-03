Mötley Crüe veut faire des tournées jusqu'en 2031... même si la «Final Tour» s'est conclue en 2015

Il ne faut jamais croire sur parole une vedette rock qui affirme qu’elle ne fera plus de tournées. Surtout pas si c’est un des membres de Mötley Crüe.

Dans une entrevue qu’il avait accordée en décembre à une radio brésilienne et que le site web Blabbermouth vient de déterrer, le bassiste Nikki Sixx a déclaré qu’il souhaite que Mötley Crüe demeure actif au moins jusqu’à son cinquantième anniversaire, en 2031.

Ça nous mènerait 16 ans après ce qui était désigné comme étant leur tournée d’adieu, en 2015.

Il aurait même fait part de son vœu aux autres membres du groupe rock derrière les succès Girls, Girls, Girls et Kickstart My Heart lors d’une fête donnée pour le 60e anniversaire de naissance de Tommy Lee.

«Moi, Tommy et Vince avions une conversation et j’ai dit : “qu’allez-vous faire au cours des huit prochaines années?’’ Tout le monde a ri en disant : “je ne sais pas’’. Je leur ai dit : “pourquoi on ne continue pas ? Rendons-nous jusqu’à 50.’’»

AFP

Contrat brisé

C’était plutôt supposé arrêter à 34 ans, le 31 décembre 2015, à Los Angeles.

C’était la dernière date de l’agenda du Final Tour. Le quatuor avait juré qu’il ne remonterait plus jamais sur scène après cette tournée d’adieu. Jamais, jamais, jamais.

Pour prouver leur sérieux, ils avaient même signé un contrat – un accord de cessation de tournée – devant les caméras et les photographes lors d’une conférence de presse.

Leur promesse a duré... quatre ans. Fin 2019, ils ont annoncé leur participation au Stadium Tour, une tournée avec Def Leppard d’abord prévue en 2020, mais qui a été déplacée à 2022 à cause de la COVID-19.

Les deux groupes rock sont même au cœur du World Tour, un nouveau périple qui les conduit, cette année, en Europe et en Amérique.

AFP

Adieux ou non

Mötley Crüe est loin d’être le seul groupe rock qui peine à se passer des projecteurs. The Who (Farewell Tour en 1982), Ozzy Osbourne (No More Tours en 1992), Kiss (Farewell Tour en 2000), Judas Priest (Epitaph World Tour en 2012) ne sont que quelques exemples de formations qui ont renié leur promesse de tourner la page.

D’autres tiennent le coup.

Incapables de s’entendre, les frères Liam et Noel Gallagher n’ont toujours pas reformé Oasis. Les querelles entre les musiciens expliquent aussi pourquoi The Smiths résiste aux insistants appels à la réunion.

Des garanties financières faramineuses n’ont pas convaincu les icônes des années 1970, Pink Floyd et Led Zeppelin, de repartir en tournée.

Quant à R.E.M., même si la bonne entente règne entre ses membres, des retrouvailles sont toujours hors de question.