NFL : «D-Hop» est zen, malgré les rumeurs

Au cœur de rumeurs d’échanges depuis plusieurs semaines, le receveur de passes des Cardinals de l’Arizona DeAndre Hopkins semble être zen avec l’incertitude qui entoure son avenir.

• À lire aussi: NFL: touchant témoignage sur la dépression et l’anxiété de la part de Calvin Ridley

• À lire aussi: Voici pourquoi «OBJ» est l'un des plus talentueux

«J’entends énormément de rumeurs concernant une transaction, a-t-il dit mercredi, lors de son passage au Pat McAfee Show. J’y vais une journée à la fois. Je ne me projette pas dans le futur et j’essaie de rester dans le moment présent. En ce moment, je suis un joueur des Cardinals de l’Arizona. Je me prépare pour n’importe quoi qui m’attend dans le futur.»

Le joueur-vedette détenait une clause de non-échange dans son contrat, mais il l’a perdue en raison de la suspension qu’il a reçue l’an dernier. Hopkins a été contraint de rater les six premiers matchs des siens pour avoir violé la politique antidopage de la NFL.

Malgré un nombre restreint de parties, il a tout de même dominé tous les autres receveurs des «Cards» avec une récolte de 717 verges. Le vétéran de 30 ans a aussi inscrit trois touchés, ce qui représente son plus bas total de majeurs depuis sa première saison dans le circuit Goodell.

«D-Hop» possède un contrat valide jusqu’à la conclusion de la saison 2024 et doit encore mettre la main sur 34,36 millions $. Il semble qu’il soit à la recherche d’une nouvelle entente contractuelle et que les Cardinals seraient réticents à ce sujet.

La semaine dernière, le directeur général des «Cards», Monti Ossenfort, a déclaré qu’il était toujours au stade d’évaluer tous les joueurs qui étaient de la formation en 2022.

L’organisation de l’Arizona avait fait l’acquisition de Hopkins des Texans de Houston en mars 2020. En trois saisons avec la formation de l’Arizona, il a disputé 35 des 50 parties des siens.

Les Cardinals sont au cœur d’une restructuration, eux qui ont notamment montré la porte de sortie à l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury. L’ancien directeur général Steve Keim a pour sa part remis sa démission.