Patrick Kane en arrache et le Canadien pourrait payer la note

Après les Hurricanes de la Caroline mardi, le Canadien de Montréal recevra à nouveau une équipe redoutable de la Ligue nationale de hockey (LNH) jeudi, soit les Rangers de New York, et leur nouvel attaquant Patrick Kane essaie de prendre ses aises.

• À lire aussi: CH: un entraînement très optionnel

• À lire aussi: Tyler Toffoli, le sauveur des Flames

Acquis des Blackhawks de Chicago le 28 février, le vétéran de 34 ans a eu le temps de disputer deux rencontres avant de participer à un premier entraînement complet avec les Blueshirts, mardi. Sa présence de près d’une heure sur la patinoire semble avoir été bénéfique, car il a pu se familiariser davantage avec les stratégies de l’équipe, même s’il a eu droit à un premier aperçu en situation de match.

Sauf que des défaites aux mains des Sénateurs d’Ottawa, jeudi, et des Bruins de Boston, samedi, montrent qu’il y a des ajustements à effectuer. Kane affiche d’ailleurs un différentiel de -4 dans l’uniforme new-yorkais et demeure en quête d’un premier point.

«Le plus tôt sera le mieux. [...] L’autre soir, j’ai dit aux gars qu’il s’agit d’une excellente équipe. Ils ont répondu par l’affirmative et que c’était désormais la mienne, a-t-il déclaré, tel que rapporté par le site NHL.com. Je souhaite bien cadrer ici, mais j’ai toujours été à mon mieux quand j’exigeais la rondelle. Je veux le disque, plus souvent que les autres. J’essaie de trouver le bon équilibre.»

Getty Images via AFP

Beaucoup à faire, partout

Aussi, l’adaptation doit se faire sur la glace et à l’extérieur. Kane a mentionné pouvoir dénicher un nouveau domicile sous peu, lui qui est demeuré à l’hôtel dimanche et lundi. Bref, le changement de décor signifie de nombreuses décisions à prendre et des modifications nécessaires dans toutes les sphères de la vie personnelle et professionnelle.

«Quand vous arrivez au sein d’une nouvelle organisation et d’une bonne formation comprenant d’excellents athlètes que vous allez côtoyer, vous vous attendez à beaucoup de vous-même, a-t-il indiqué. Dans les premières joutes, j’aurais probablement pu faire un peu mieux. Néanmoins, il faut regarder en arrière et ce qui s’est déroulé au cours des dernières semaines : j’ai vécu 16 ans au même endroit et je dois me familiariser avec un nouveau club. Je tente de me donner un peu de répit, mais à mesure que le temps avance, il faut se replacer de plus en plus.»

«J’essaie de ne pas mettre mes pieds sur les orteils des autres, a-t-il ajouté. Si je suis moi-même et que je m’en tiens à mon jeu, ce sera meilleur. Voilà pourquoi ils m’ont acquis, d’abord et avant tout.»

Revendiquant 45 points en 56 sorties cette saison, Kane en avait inscrit une dizaine à ses quatre derniers duels chez les Hawks.