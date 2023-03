Port des chandails de la cause LGBTQIA+ : nouvelle controverse dans la LNH

Plus tôt cet hiver, quelques équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) ainsi qu’un joueur du circuit ont fait jaser en renonçant à porter les chandails sensibilisant à la cause LGBTQIA+ et, mardi, le Wild du Minnesota a rejoint le groupe des réticents.

À l’occasion de sa soirée annuelle de la fierté, l’équipe devait permettre à ses joueurs d’arborer un dossard spécial durant la séance d’échauffement précédant le duel face aux Flames de Calgary. Cependant, elle a fait volte-face à la dernière minute. Son communiqué expliquant le choix a été plutôt laconique, n’offrant aucun élément de réponse.

«L’organisation du Wild du Minnesota est fière de continuer de soutenir la communauté LGBTQIA+ en tenant sa deuxième soirée de la fierté, que nous célébrons de diverses manières. C’est important de proposer des événements comme celui-ci pour montrer à tous les joueurs, partisans et membres de la communauté LGBTQIA+ que le hockey est accessible à tout le monde, a déclaré le Wild. Nous continuerons d’utiliser notre plateforme pour renforcer notre communauté et créer un grand État du hockey.»

Outre le Minnesota, les Islanders et les Rangers de New York ont emprunté des directions similaires en février. Pour sa part, le défenseur des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov a refusé d’enfiler le chandail avant la partie du 17 janvier contre les Ducks d’Anaheim, évoquant ses croyances religieuses.