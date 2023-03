Projets électriques : Fitzgibbon en visite à Sept-îles

Des communautés autochtones du Québec veulent participer au développement énergétique de la province. C’est un des constats que fait le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, qui a visité quelques communautés cette semaine avec son collègue Ian Lafrenière.

Les deux ministres souhaitent multiplier les partenariats avec les autochtones qui lui ont soumis des projets.

Ces visites ont été réalisées à l’invitation de leaders autochtones. Pierre Fitzgibbon et son collègue des Relations avec les Premières Nations, Ian Lafrenière, se sont rendus à Kuujjuaq, Matimekush-Lac-John, Kawawachikamak et Unamen Shipu. Ils étaient en mode écoute et affirment avoir senti un fort intérêt des communautés à développer des projets, notamment dans la filière éolienne.

«Il y a beaucoup de régions au Québec qu’on peut développer. J’ai été à l’écoute des communautés, a indiqué Pierre Fitzgibbon à TVA Nouvelle lors d’une escale à Sept-Îles mercredi après-midi. Plusieurs nous ont mentionné des projets qu’eux veulent développer en partenariat avec Hydro-Québec et des promoteurs privés. Plusieurs projets qu’on a assimilés. Dans les prochains mois, je pense qu’on va pouvoir commencer à regarder des projets peut-être de gré à gré avec les communautés. Il y aura des projets d’appel d’offres aussi. On va faire les deux.»

Des projets hydroélectriques pourraient également être mis en branle à l’initiative de certaines communautés autochtones. Pierre Fitzgibbon a reçu des suggestions des communautés. Sans nommer de rivières, il évoque des projets sur des cours d’eau où il y déjà des barrages et des projets d’augmentation de puissance de centrales existantes.

«Plusieurs des communautés ont levé la main pour dire que, peut-être, certains projets seraient acceptables pour nous socialement. C’est des projets qu’on va favoriser.»

Pierre Fitzgibbon s’est fait interpeller sur le prolongement de la route 138. L’absence de ce lien routier freine le développement économique de la Basse-Côte-Nord et des communautés innues. Unamen Shipu sera bientôt reliée au réseau routier québécois, mais quelle sera la suite?

«En allant jusqu’à Unamen, il y a une logique de continuer par après, c’est une question de budget et de ressources humaines pour faire les projets. Je pense qu’on va voir à terme, la première chose qui va arriver, on va connecter tout le Québec.»

Au sujet du projet de traité Petapan avec trois communautés innues (Mashteuiatsh, Nutashkuan et Essipit), le ministre Ian Lafrenière dit espérer la signature d’une entente d’ici quatre ou cinq ans. Les progrès réalisés au cours des derniers mois semblent avoir créer boule de neige dans d’autres communautés.

«Je sais que ça peut paraître très loin, très long. Mais c’est normal, ce sont des ententes porteuses, importantes. Il y a déjà d’autres communautés qui ont commencé à lever la main en disant ‘’on y croyait peut être plus, pendant 43 ans, ç’a été négocié.’’ Il y a peut-être de l’intérêt pour d’autres communautés, on n’est pas fermé du tout. On continue de travailler.»

Des consultations s’amorceront au cours des prochains mois par le regroupement Petapan et par les gouvernements du Québec et du Canada pour expliquer ce projet d’entente. Le traité vise à définir une nouvelle relation avec les gouvernements.