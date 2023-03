Quatre nouveaux épisodes: «Un gars, une fille» toujours aussi drôle

Sylvie et Guy ont vieilli, mais ils sont toujours aussi drôles dans les nouveaux épisodes d’«Un gars, une fille». Ils ont la soixantaine, sont actifs (jusque dans le lit) et aussi amoureux qu’au moment où ils nous ont laissés alors qu’ils adoptaient une fille en Asie et que Sylvie apprenait qu’elle était enceinte.

Une vingtaine d’années plus tard, les deux enfants sont prêts à voler de leurs propres ailes, du moins Camille (Anyjeanne Savaria), une militante LGBTQ+ qui étudie à Sherbrooke, car Charles (Jean-Christophe Leblanc) fait un Tanguy de lui-même. Reste que Sylvie (Sylvie Léonard) et Guy (Guy A. Lepage) trouvent que leur demeure de banlieue est maintenant trop grande et ils souhaitent revenir en ville.

La magie opère comme à la belle époque d’«Un gars, une fille» dans les deux nouveaux épisodes visionnés mercredi, sur un total de quatre. Ce «cadeau» pour célébrer les 25 ans de la comédie culte québécoise – la plus souvent adaptée à l’étranger – est franchement rigolo et très bien rythmé, chaque demi-heure filant trop vite.

PHOTO COURTOISIE Radio-Canada

La musique de Gaëtan Essiambre est, comme le rappelle Guy A. Lepage, le troisième personnage de la série maintenant réalisée par Jean-François Fontaine et produite par Guy A. Lepage et sa conjointe, Mélanie Campeau.

On a ajouté du rythme à l’ensemble sans dénaturer les codes – comme les plans-séquences – du produit original, qui a été diffusé à Radio-Canada de 1997 à 2003. Il y a maintenant une continuité dans l’histoire et on sent moins les blocs habituels du souper et de la chambre à coucher «parce qu’il fallait remettre en contexte tout ce qu’on avait fait», selon Guy A. Lepage.

Sans trop vouloir en révéler, disons qu’il est question de dysfonction érectile, du DIX30, des difficultés à se garer sur le Plateau, de mégenrage, de succession, de reflux gastrique, de montre intelligente qui gère tout et du doctorat en sexologie de Sylvie.

Le couple est moderne et a des choses à dire alors qu’il s’apprête à se réinstaller dans un Montréal ayant passablement changé. «Je voulais que ce soit un couple moderne, oui décalé parce que même nous, dans la vie, on n’est pas nés avec les mêmes outils que les jeunes. Mais il y a une modernité dans le propos à laquelle je tenais», a dit Sylvie Léonard, qui a soutenu Guy A. Lepage dans l’écriture, tout comme Mélanie Campeau, Pascal Lavoie et Martin Petit.

PHOTO COURTOISIE Radio-Canada

On reconnait entre autres l’avenue du Mont-Royal, où des scènes ont été tournées l’été dernier devant des gens pour qui une réponse toute faite était prête afin qu’ils n’ébruitent pas le retour d’«Un gars, une fille»: Sylvie et Guy tournent un sketch pour l’émission «Prière de ne pas envoyer de fleurs» de Patrice L’Écuyer!

Les autres personnages connus sont de retour, portés par Daniel Brière, Geneviève Brouillette, Élise Guilbault, Pierre Lebeau, Mahée Paiement, Martin Petit et Louise Richer. Nathalie Breuer, Normand Helms et France Parent, qui revenaient dans des rôles différents d’épisode en épisode, sont aussi de la partie dans cette version 2.0.

La fille de Sylvie Léonard, Camille Léonard, joue Mau, la blonde de la fille de Sylvie et de Guy. Et, bien sûr, il y a plusieurs apparitions éclair, dont celles d’Isabelle Brouillette, Rodger Brulotte, Hugolin Chevrette, Simon Lacroix et Caroline Néron.

Pour l’heure, on ne sait pas s’il y aura d’autres épisodes après ces quatre nouveaux. La décision appartient au diffuseur et au public, a dit Guy A. Lepage, qui a révélé qu’une dizaine d’adaptations sont toujours en production dans le monde. Ah oui, en France, ils sont nombreux à croire que le concept est de leur cru, mais non, c'est bel et bien Québécois.

À compter du 9 mars, ICI TOU.TV EXTRA rendra disponible un épisode chaque semaine. Les mordus qui ne veulent pas payer n’auront pas à attendre bien longtemps, car la diffusion est prévue dans la case de «STAT», du lundi au jeudi, à 19 h, à compter du 24 avril.