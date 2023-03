Québec-Lévis: la grande annonce sera une zone économique

La création d’une « zone économique Québec-Lévis » sera annoncée en grande pompe, demain après-midi, lors d’une conférence de presse à laquelle prendront part deux ministres du gouvernement du Québec ainsi que les maires de Québec et de Lévis, a appris Le Journal.

Il s’agit là de la fameuse annonce à laquelle le ministre Jonatan Julien faisait référence, de façon mystérieuse, lors du dîner-conférence d'hier devant la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Selon nos sources, les contours de la future zone économique seront précisés demain. Plusieurs acteurs économiques et institutionnels seront mis à contribution pour travailler « en collaboration », comme l’a répété M. Julien.

« L’annonce sera axée sur les façons d’attirer de nouvelles entreprises dans la grande région », nous a confié un contact bien informé.

2e métropole

Cette zone économique est en droite ligne avec l’engagement pris par le premier ministre Legault, en septembre 2022, lors de la campagne électorale provinciale. Ce dernier disait vouloir « donner à toute la région l’ambition de devenir la deuxième métropole du Québec » et assurait que « la CAQ voit grand, très grand, pour Québec ».

Au moment de l’annonce électorale, l’accent médiatique avait été mis sur certains éléments comme la transformation du secteur de la gare fluviale, la recréation du marché Champlain, la création d’un réseau de navettes fluviales pour améliorer l’offre touristique ou encore la régionalisation de l’immigration.

Émissaire économique

Certains autres éléments de la plateforme régionale du gouvernement sortant étaient passés sous le radar. La CAQ s’était par exemple engagée à nommer un émissaire économique issu d’Investissement Québec « qui sera dédié au développement économique de la région métropolitaine de Québec », expliquait-on.

Malgré le ralentissement économique causé par la pandémie, on rappelait que la région métropolitaine de Québec s’est classée en première position au Canada (« devant Toronto, Vancouver et Montréal ») en matière de croissance économique. « La vigueur de la reprise témoigne résolument d’un avenir très prometteur pour les prochaines décennies », mettait-on en lumière.

On insistait également sur l’importance de « poursuivre un développement socioéconomique harmonieux, inclusif et interrives qui permettra de propulser le développement de la région de la Capitale-Nationale et de Lévis comme la deuxième métropole du Québec ».