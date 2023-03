Québec, ville gourmande: cet ex-animateur se réoriente dans la confection de bouchées à 63 ans

À 63 ans, Pierre Houle a choisi de tout miser sur sa nouvelle entreprise qui se spécialise dans les petites bouchées gourmandes, parfaites pour l’apéro.

Après une carrière dans les communications, notamment comme animateur, il a fait le grand saut en lançant Monsieur MaBoule en 2019.

Celui qui se décrit comme un créateur gourmand est passionné de bouffe depuis qu’il est haut comme trois pommes. Enfant, il grimpait sur un banc pour aider sa mère à cuisiner ses fameuses boulettes de viande pour accompagner le spaghetti.

«Déjà à ce moment-là, quand je faisais ça, j’avais l’impression de participer à quelque chose de grandiose et de magique», se rappelle-t-il.

«J’ai toujours associé le plaisir de manger à un côté festif et rassembleur. Et Monsieur MaBoule, c’est tout à fait ça. Quand les gens achètent mon produit, c’est parce qu’ils veulent partager un beau moment à table», ajoute l’entrepreneur.

La bougie d’allumage

Mais pourquoi des boules exactement? Il a commencé à s’intéresser à ce type d’aliment après avoir préparé trop de tartare de saumon pour une réception.

«Le lendemain, on recevait des gens de la famille et je ne voulais pas perdre ça, raconte Pierre. Alors spontanément j’ai fait des boules et je les ai pannées. Ç’a donné un mi cuit extraordinaire et tout un succès autour de la table.»

Dans les semaines qui ont suivi, il s’est mis à déconstruire la cuisine sous forme de boule. Des centaines de recettes ont été testées. «Pendant neuf mois, je me suis lancé à fond là-dedans, je faisais trois boules différentes par jour!», lance-t-il en riant. Au point de remplir trois congélateurs et de mettre à l’épreuve la patience de sa conjointe!

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

Un encadrement rêvé

Pour démarrer son entreprise, il s’est tourné vers l’incubateur agroalimentaire Mycélium, situé au Grand Marché. Il y a suivi à partir de l’automne 2019 une formation pour valider ses recettes et concocter un plan de mise en marché. «Ç’a m’a aidé énormément», dit-il, en entrevue dans les cuisines de l’organisme qui feraient rêver n’importe quel cuistot.

Ses «petites boules de bonheur», comme il les appelle, sont actuellement offertes en quatre variétés : tapas jambon fromage, escargots, canard et poulet érable-chili. Plus de saveurs seront offertes prochainement, notamment des boules végétariennes.

Photo fournie par Monsieur MaBoule

Généreuses, ces bouchées haut de gamme sont débordantes de viande. Vos invités n’y verront que du feu et croiront que c’est fait maison. «Je ne fais aucun compromis sur la qualité», souligne d’ailleurs le créateur.

Ses produits ont rapidement trouvé leur clientèle. Pendant le temps des fêtes, près de 70 000 boules ont été vendues, et l’édition spéciale pour le SuperBowl a aussi été un franc succès.

Certains restaurateurs sont même devenus clients, flairant la bonne affaire pour pallier le manque de main-d’œuvre.

Les bouchées, préparées par un sous-traitant, sont vendues déjà cuites et congelées. Il ne reste qu’à les réchauffer, au four ou à la friteuse à air par exemple.

Les boîtes de huit boules sont disponibles à partir de 16 $ dans les IGA des Sources et IGA Convivio, et dans certaines autres épiceries.

Pierre Houle ne regrette absolument pas d’avoir joué le tout pour le tout en se lançant en affaires. «J’y ai cru et je me suis investi. J’ai 63 ans et je n’ai jamais été aussi focus dans ma vie. Je n’ai pas l’impression de travailler.»

Monsieur MaBoule sera au Grand Marché vendredi et samedi pour présenter et vendre ses produits.

Pour plus de détails: monsieurmaboule.net

De l’idée à la commercialisation

L’incubateur agroalimentaire Mycélium, situé au cœur du Grand Marché, a accompagné plus de 70 entreprises en démarrage depuis son ouverture en 2019. Au moins une vingtaine ont débouché sur des entreprises florissantes, comme Monsieur MaBoule, Les macarons de Sophie et la nourriture pour animaux Pattes vertes.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

L’encadrement s’étale sur une période de 12 à 18 mois et offre aux entrepreneurs de l’aide pour toutes les étapes, de l’idée à la commercialisation.

«On va les accompagner, vérifier si le produit est viable et si ça répond à un besoin», explique Ariane Simpson du Créneau d’excellence aliments santé, qui gère les opérations de Mycélium.

L’avantage? « Ça peut permettre d’avancer, de percer plus vite et d’aller plus loin qu’en solo», ajoute-t-elle.

Mycélium est unique, car en plus de posséder des installations à la fine pointe, l’organisme a une vitrine dans le Grand Marché qui permet aux créateurs de tester leurs produits auprès de la clientèle.

La 10e cohorte commence sa formation le 16 mars prochain.

https://myceliuminc.ca