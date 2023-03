Russie: une adolescente interdite de contact avec son père pour avoir «discrédité» l'armée

Une adolescente russe, placée dans un centre pour mineurs après que son père a été condamné pour avoir «discrédité» l'armée russe en Ukraine, a été interdite de tout contact avec l'extérieur, a rapporté mercredi l'ONG spécialisé OVD-Info.

«Maria Moskaleva (...) qui s'est retrouvée dans un centre pour mineurs après que son père Alexeï Moskalev a été assigné à résidence, n'a pas le droit de téléphoner à son père», a indiqué l'organisation après avoir échangé avec l'avocat de la famille.

L'histoire remonte à avril 2022, quand cette collégienne de 13 ans de la région de Toula, au sud de Moscou, réalise en cours d'arts plastiques un dessin contre l'intervention militaire en Ukraine. Elle avait écrit dessus «Non à la guerre» et «Gloire à l'Ukraine», explique le média indépendant russe Meduza.io (basé à Riga).

Des enquêteurs interrogent alors une première fois la fille et son père, Alexeï Moskalev, relate OVD-Info.

Le même mois, M. Moskalev est condamné par un tribunal local à une amende de 32 000 roubles (581,88 dollars canadiens au taux actuel) pour avoir rédigé des commentaires sur les réseaux sociaux critiquant l'offensive russe.

Près d'un an plus tard, le 1er mars, la police est revenue au domicile de l'adolescente et de son père, accusé cette fois-ci d'avoir «discrédité l'armée» pour de nouvelles publications en ligne, explique le média Meduza.

C'est à cette occasion que M. Moskalev a été assigné à résidence par les autorités et sa fille emmenée dans un centre pour mineurs à Iefremov, selon l'agence de presse russe Ria Novosti.

Une pétition en ligne lancée en soutien au père et à sa fille avait recueilli 65.000 signatures mercredi.

L'offensive russe en Ukraine est officiellement appelée en Russie «opération militaire spéciale», et les autorités ont introduit une loi prévoyant jusqu'à 15 ans de prison pour toute publication d'information sur l'armée russe jugée «fausse».

Des milliers de Russes ayant publiquement critiqué le conflit ou les exactions présumées des forces russes en Ukraine ont été jugés et condamnés à des amendes ou de la prison en vertu de ces textes, devenus les symboles de la répression en cours contre toute critique de l'«opération militaire spéciale».