Silence, on tourne!: Claudine Mercier sort de sa retraite pour jouer au théâtre

Heureuse retraitée depuis quelques années, Claudine Mercier a accepté de revenir sous les projecteurs cet été pour participer à la pièce Silence, on tourne !, a appris Le Journal. « Après trois ans de pandémie, j’avais le goût de faire un trip de gang », dit l’humoriste de 61 ans.

• À lire aussi: Les réinventeries: le Grand Montréal comique veut enterrer la pandémie

Claudine Mercier a hésité avant de donner une entrevue au Journal. « Je ne suis pas une bonne vendeuse. Passer en dessous du radar, ça fait mon affaire », dit-elle.

Depuis la fin de sa cinquième tournée solo, en juin 2018, l’humoriste vit avec bonheur sa retraite dans sa maison aux abords du mont Saint-Bruno.

« Je suis à dix minutes à pied du parc [national], dit-elle. J’aime beaucoup la nature, ça me ressource énormément. [...] Je profite de la vie avec mon amoureux, je fais de la peinture, du chant. Ma vie est le fun comme ça. »

Il y a quelques mois, Claudine Mercier a toutefois ressenti une petite étincelle pour revenir sur scène. Elle avait refusé tous les projets qu’on lui avait offerts ces dernières années, dont de la télé. Mais une offre d’Emmanuel Reichenbach, avec qui elle avait travaillé sur son dernier solo, est arrivée au bon moment.

Reichenbach a été mandaté pour faire l’adaptation québécoise de la pièce Silence, on tourne !, qui a connu un grand succès en France. La production sera présentée au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme, et mettra notamment en vedette Catherine Proulx Lemay, Michel Olivier Girard, Marc St-Martin et Roger Léger.

Femme avec du caractère

« J’ai lu la pièce et je l’ai trouvée amusante, dit Claudine Mercier. Je n’ai jamais fait de théâtre d’été et j’avais envie d’essayer ça. On verra ce qui arrivera après ! »

Dans la pièce, Claudine campera Rose. « C’est une actrice et productrice dans la soixantaine un peu snob. C’est une femme qui a du caractère. Elle se pense encore très jolie et très svelte. Elle ne se voit pas vieillir. [...] C’est un personnage qui va avoir de la viande. »

Ce retour sur les planches pourrait-il redonner le goût à Claudine Mercier de faire un nouveau spectacle d’humour ? Devant cette question, elle se montre incertaine.

« La porte est fermée à 90 %. Si je reviens, il faudrait vraiment que je trouve la façon de dire ce que j’ai à dire. Aujourd’hui, ce qui me tenterait de faire, c’est de l’humour politique. Mais je ne sais pas si j’ai ce qu’il faut pour faire ça », reconnaît-elle.

Claudine Mercier admet avoir été un peu échaudée de son dernier spectacle, simplement intitulé Claudine, qui n’a rejoint que 40 000 spectateurs. Quand on sait que ses autres one-woman show avaient tous vendu entre 98 000 et 300 000 billets, il s’agissait là d’une grande déception.

Carrière

Cette expérience, combinée à la pandémie, l’a convaincue qu’elle était peut-être mûre pour prendre sa retraite. « Je suis chanceuse parce que j’ai quand même réussi à mettre de l’argent de côté avec ma carrière. Je n’ai pas des besoins énormes. »

Claudine Mercier regarde aujourd’hui avec fierté les succès qui ont jalonné sa carrière. Avec sourire, elle énumère les trophées remportés pour son deuxième spectacle, les 450 représentations de sa troisième tournée, dont 48 St-Denis, et les séances d’autographes de deux heures quand elle sortait de scène.

« Je me trouve très privilégiée d’avoir connu ça. Mais aujourd’hui, ça ne me manque pas tant que ça, la reconnaissance et vivre dans l’œil du public. »

♦ La pièce Silence, on tourne ! sera présentée du 23 juin au 12 août, au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme. Pour les billets : hahaha.com.