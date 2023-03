Travaux majeurs sur l’avenue Charles-Huot dans Sillery

Connue pour ses enjeux de sécurité routière et de dépassements de la vitesse automobiliste permise, l’avenue Charles-Huot, dans Sillery, sera complètement réaménagée pour un coût d’environ 6,5 M$. Des arbres, parfois de grande valeur, vont toutefois être abattus dans le cadre de ces travaux.

La Ville de Québec a récemment publié un appel d’offres pour les services professionnels de réaménagement de cette artère sur une distance de 815 mètres, entre le boulevard Laurier et le chemin Saint-Louis.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 3 avril pour déposer leurs soumissions pour ce marché évalué à 6,5 M$. Les travaux auront lieu entre mai et novembre 2024.

Vitesse automobile

« Depuis plusieurs années, les citoyens du secteur sont préoccupés par la vitesse sur cette avenue qui est un lien important entre des artères très empruntées. Des études ont démontré que la vitesse des automobilistes dépasse largement la limite de vitesse établie à 40 km/h (anciennement 30 km/h) », lit-on dans la mise en contexte.

On ajoute que « la proximité de l’école primaire Saint-Yves accentue le besoin de réaménagement de la voie de circulation pour diminuer la vitesse des automobilistes ainsi que mettre en place des aménagements piétonniers ».

Le concept projeté comprend une voie de circulation dans les deux directions, une voie de stationnement, des voies cyclables et des trottoirs dans les deux directions.

« Les intersections seront réaménagées afin de faire respecter la limite de vitesse », insiste-t-on. Le document de la Municipalité ne dit pas si la limite de vitesse sera maintenue à 40 km/h ou bien si elle sera ramenée à 30 km/h.

Dans le cadre de ces travaux, on prévoit l’abattage de 14 arbres appartenant au public et aux privés. Le cas le plus emblématique est celui d’un érable argenté dont le diamètre du tronc est de 130 centimètres. Selon les documents de la Municipalité, cet arbre appartenant à un privé est jugé en bonne condition et de « très grande valeur ».