Tucker Carlson, épandeur de merde

L’expression muckraker, épandeur de merde, fut attribuée à une certaine presse progressiste de la fin du 19e siècle et du début du 20e.

Je la récupère aujourd’hui pour souligner le caractère irresponsable d’un animateur et d’un réseau dont on ne cesse de démontrer la malhonnêteté et la cupidité.

Entre polarisation et propagande

Entraînés par la polarisation, préoccupés par la compétition déloyale des réseaux sociaux et condamnés à la rentabilité, de nombreux médias en sont venus à cibler des clientèles particulières auxquelles on s’assure de fournir ce qu’elles demandent. On vise de moins en moins l’ensemble du lectorat, on se concentre sur nos habitués.

C’est, résumé simplement, ce qui explique que vous savez déjà à quoi vous attendre en écoutant MSNBC et CNN ou encore en lisant le Washington Post ou le New York Post. On oriente la couverture, mais on respecte les faits.

Il n’y a qu’un cas à part: Fox News. Fondé par et pour des républicains, le populaire réseau ne s’embarrasse même plus des faits. Il y a peu, le président de Fox News, Rupert Murdoch, reconnaissait que certains de ses animateurs avaient propagé des mensonges en toute connaissance de cause.

Un de ces animateurs ressort du groupe et continue une œuvre éhontée de désinformation. Menteur invétéré, il a obtenu récemment du speaker de la chambre des représentants plus de 40 000 heures de séquences vidéo de l’assaut sur le capitole.

Déjà le geste de McCarthy est discutable, mais on pouvait prétendre qu’on procédait ainsi pour faire contrepoids aux montages présentés par la commission (majoritairement démocrate) qui a enquêté sur l’assaut jusqu’à l’automne 2022.

Lundi, Carlson a commencé la présentation d’extraits choisis qu’il a utilisés pour étayer sa thèse selon laquelle les émeutiers du 6 janvier n’étaient rien de plus que de simples touristes. L’animateur a même écorché les policiers au passage, affirmant qu’ils ont accompagné et aidé certains des émeutiers!

Vous pourriez croire que Carlson ne fait que relancer les démocrates et que ce n’est qu’un autre chapitre d’un jeu partisan. Si c’est le cas, permettez-moi de vous rappeler que les enquêtes judiciaires et les procès ont conduit à plus de 1000 arrestations et plus de 500 condamnations, dont plusieurs, pour complot séditieux.

Ai-je besoin de rappeler le nombre de morts et de blessés attribuables au passage de ces «touristes»?

Virulente condamnation

Seule petite consolation devant pareille entreprise haineuse, l’indignation immédiate qui a suivi l’émission de Carlson. Si on attendait les démocrates, de nombreuses voix républicaines et, surtout, des proches des policiers sont montés au créneau.

Il y a peu, des tribunaux américains condamnaient l’animateur d’extrême droite Alex Jones pour la désinformation dangereuse qu’il a propagée sur la tuerie de l’école Sandy Hook. Je ne peux qu’espérer un sort similaire pour Carlson et ses semblables.

Rentabiliser la haine et la violence devrait constituer la limite à ne pas franchir dans un climat politique déjà trop tendu et malsain.