Tyler Toffoli, le sauveur des Flames

Parmi les anciens joueurs du Canadien de Montréal, il n’y a pas seulement Jesperi Kotkaniemi qui vit des moments agréables ces jours-ci, car les Flames de Calgary peuvent remercier Tyler Toffoli s’ils se trouvent encore dans la course aux éliminatoires dans l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey.

La formation albertaine a signé deux gains en autant de jours, lundi et mardi, et à chaque occasion, l’ex-ailier du Tricolore a fait la différence. Il a dénoué l’impasse avec 6,2 secondes à écouler en troisième période pour permettre aux siens de vaincre les Stars de Dallas 5 à 4. Le lendemain, il a inscrit le but décisif en tirs de barrage dans une victoire de 1 à 0 aux dépens du Wild du Minnesota.

Ainsi, la troupe de l’entraîneur-chef Darryl Sutter peut s’encourager en voyant le classement. Elle accuse quatre points de retard sur les Jets de Winnipeg, détenteurs du dernier laissez-passer donnant accès aux séries. Et Toffoli a eu son mot à dire dans certains succès de son équipe, puisqu’il se dirige vers la meilleure production de sa carrière en termes de points : il en compte 54 en 65 rencontres. En 2015-2016, dans l’uniforme des Kings de Los Angeles, il a obtenu 58 points en 82 sorties.

«Je l’ai souvent vu faire cela, a rappelé aux médias lundi Sutter, qui a dirigé le joueur d’avant en Californie. C’est toujours un homme des grandes occasions, il l’a maintes fois montré durant sa carrière.»

Toutefois, il faudra la contribution de tous pour mener Calgary à bon port. Jacob Markstrom peut d’ailleurs se dire qu’il a fait sa large part en repoussant 40 tirs en 65 minutes, mardi. Toffoli préfère aussi souligner les bons coups de son gardien.

«Honnêtement, je suis tellement heureux pour lui. C’est un gars incroyable, un excellent coéquipier. Certes, son début de saison n’a pas été le meilleur et beaucoup de gens l’ont critiqué. Cependant, je crois qu’il s’est vraiment levé, surtout durant les deux derniers matchs. C’était le cas également dans les joutes que nous n’avons pas gagnées; il nous a gardés dans le coup», a-t-il souligné.

«C’est un excellent gardien et je sais qu’il est exigeant envers lui-même. Il ne connaît peut-être pas la campagne espérée, mais nous croyons tous en lui, a ajouté le défenseur MacKenzie Weegar à la chaîne Sportsnet 960. Je souhaite que cette performance aidera à sa confiance et que nous pourrons bâtir là-dessus en équipe.»

Pas de marge de manœuvre

Maintenant, Toffoli et ses comparses devront maintenir la cadence et éviter les écueils d’ici la fin du calendrier régulier. Pour le moment, les Jets semblent le seul club dans leur viseur, les autres concurrents ayant une avance plus importante ou quelques rencontres en main. Les deux prochains duels auront lieu à la maison et il ne faudra pas les échapper.

«Je pense qu’il faut remporter chaque match, a déclaré Sutter à la chaîne web de l’équipe. Que ce soit 19 ou 20, on doit gagner. »

Ayant en fait 17 affrontements prévus avant la fin des hostilités, les Flames recevront les Ducks d’Anaheim, vendredi.