Ukraine: Macron a évoqué avec Biden les «perspectives» de paix à «long-terme»

Le président français Emmanuel Macron a évoqué avec son homologue américain Joe Biden les «perspectives» de «retour de la paix en Europe» sur le «long-terme», tout en réaffirmant le soutien à l'Ukraine face à la Russie, a rapporté mercredi la présidence française dans un communiqué.

Dans un appel téléphonique qui s'est tenu mardi, les deux dirigeants «ont réitéré leur détermination à apporter à l'Ukraine le soutien militaire nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra, pour faire échouer l'agression russe», selon ce communiqué.

Le chef de l'État français a lui «abordé avec son homologue américain les perspectives pour, à plus long-terme, un retour de la paix en Europe». «Les deux présidents ont notamment discuté des garanties de sécurité qui pourraient être apportées à l'Ukraine dans ce cadre», a-t-on ajouté à Paris sans plus de précisions.

C'est un fil rouge de la diplomatie française concernant l'offensive lancée par Moscou il y a un an: trouver in fine une issue négociée autour d'une table entre Ukrainiens et Russes. Emmanuel Macron s'est souvent attiré les critiques de ceux qui, notamment à Kyïv et dans les pays de l'Est de l'Europe, estiment qu'il est prématuré de parler de négociations avec le président russe Vladimir Poutine.

Depuis le début de l'année, M. Macron insiste sur la nécessité d'aider l'Ukraine «jusqu'à la victoire», et même sur sa volonté d'aboutir à la «défaite» de la Russie, sans toutefois renoncer à mettre l'accent sur la préparation des conditions d'une paix future.

Selon la présidence française, les deux dirigeants alliés ont aussi évoqué la politique industrielle américaine, qu'Emmanuel Macron avait jugée «super agressive» à l'égard de l'Europe lors de sa visite à Washington fin 2022. Ce dernier s'est «félicité de la poursuite des échanges», «afin qu'il soit tenu compte de l'impact» sur les pays européens du plan massif des Etats-Unis pour accélérer la transition énergétique. Les États-Unis ont aussi fait état de leur «engagement à coordonner étroitement» leurs politiques en la matière.

Le président américain et son homologue français ont par ailleurs discuté de leur «coopération» dans la «région indopacifique», «ainsi que des efforts partagés pour faire face aux défis posés par la République populaire de Chine à l'ordre international», a indiqué de son côté la Maison Blanche dans son communiqué.