Une nouvelle dévastatrice pour les Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa ont dû franchir quelques obstacles depuis le début de la saison et le prochain se dressant sur leur route sera important, car le gardien Cam Talbot manquera trois semaines d’activités à cause d’une blessure au bas du corps.

L’entraîneur-chef D.J. Smith devra donc s’en remettre à Mats Sogaard sur une base régulière, tandis que Kevin Mandolese agira comme adjoint après avoir été rappelé d’urgence du club-école de Belleville. N’ayant pas revêtu l’uniforme lors du dernier affrontement des siens, Talbot s’est retrouvé à l’écart du jeu entre le 25 janvier et le 24 février en raison d’une blessure subie pendant une rencontre face aux Islanders de New York.

«C’est triste de savoir ce qui arrive dans le cas de Cam. Il constitue une partie importante de ce club et un gars sur lequel je compte beaucoup pour me soutenir, a affirmé Sogaard au site NHL.com. Ne pouvoir miser sur lui fait vraiment mal, certes. Je ferai mon possible pour aider cette formation à gagner et à la placer dans des situations propices à la victoire. C’est tout ce que nous pouvons effectuer en tant que gardiens.»

Relever la tête

Pour une formation occupant le 10e rang de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey, il s’agit d’un dur coup. L’équipe ontarienne tente de remonter la pente au classement, au cœur d’une séquence cruciale de cinq matchs à l’extérieur. Celle-ci a mal commencé lundi, quand les «Sens» se sont inclinés 5 à 0 devant les Blackhawks de Chicago.

«Nous allons continuer de travailler, a promis Smith. C’est notre mois le plus difficile, nous en avons parlé. Jusqu’ici, nous avons obtenu deux gains en trois matchs. Aucune joute ne peut être plus importante qu’une autre. Oui, il y en a qui semblent plus grosses, mais il faut jouer au-dessus de ,500 en mars pour nous donner une chance.»

Les Sénateurs visiteront le Kraken de Seattle, jeudi. Leur tâche s’annonce corsée, car leurs prochains rivaux voguent sur une séquence de cinq triomphes.