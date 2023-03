PILOTE, Claude



À la Maison de soins palliatifs Source Bleue, le 24 février 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Claude Pilote, époux de feu madame Lise Brousseau, fils de feu Pierre Pilote et de feu Anne-Marie Dubé. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Claude Vallières) et son fils feu Bruno; ses petits-enfants : Koraly, Michaël, Sophie-Anne et Camille; ses frères : Clément et feu Gérald; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brousseau : feu Roger (feu Helen Boylan), feu Rénald (Carmen Paré), Jeannine (Loys Landry), Gilles (Monique Roberge), Monique (feu Jean-Claude Marotte) et Céline (Michel Bélanger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Source Bleue.La famille vous accueillera aude 9 h à 13 h.