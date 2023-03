TROTTIER, Janine



À l'hôpital régional de Portneuf, le 22 février 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Janine Trottier, épouse de monsieur Alexandre Paquet, fille de feu monsieur Émile Trottier et de feu dame Jeanne Paradis. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances aule vendredi 17 mars 2023 de 19 h à 21 h età compter de 9 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, madame Trottier laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Daniel Verret), Rémi, Benoît (Nathalie Leduc); ses petits-enfants : Guillaume (Karolann Collin), Sébastien (Josianne Millard); ses arrière-petits-enfants : Chase et Émeraude; ses filleules et filleuls : Nadia Plamondon (Guy Langlois) et Mathieu Germain (Véronique St-Aubin); ses frères et sœurs : feu Colette (Nelson Gauthier), René, Ginette (Yvon Blanchette), Guylaine, Daniel (Hélène Godbout); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet : feu Gisèle, feu Denise (feu Maurice Barrette), feu Lucie, Claire, Hélène, Justine (Gaétan Plamondon), Isabelle (Jacquelin Genois), Jean Savary et Raymond Jobin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués et sa belle-sœur Justine Paquet pour son aide précieuse auprès de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de santé Portneuf. https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/