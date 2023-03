DUSCHA, Carmen



À son domicile, le 29 janvier 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé madame Carmen Duscha, fille de feu Heinz Duscha et feu Annaliese Hamers. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son conjoint : feu André Demers; son frère : Gary Duscha (Mary); sa bonne amie : Johanne Cloutier (Michel Thivierge); son ami et proche aidant : Normand Tremblay; tous ses ami(e)s du Club des Chevalier de Colomb de Saint-Romuald et du Club Aramis de Saint-Lambert; ainsi que plusieurs autres proches qui ont eu la chance de la côtoyer. Ses proches vous accueilleront au