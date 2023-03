GAUTHIER, Robert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 février 2023 à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Robert Gauthier, époux de dame Lucille Duclos. Il était le fils de feu monsieur Léude Gauthier et de feu dame Alberta Crépeault. Il demeurait à Saint-Tite-des-Caps.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction des :Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille, ses enfants, ses belles-filles et son gendre : Richard (Violette Germain), Germain, Romain (Adrianna Albornoz), Nathaniel, Valérie (Jean-Michel Pailler) et il était le père de feu Guylaine; ses petits-enfants : Phillipe, David, Bryan, Alexis, Florence, Angelina, Alexandre et Gabriel; ses arrière-petits-enfants : Louis, Roméo et Taylor; son frère et sa belle-soeur : René (Margaret Laurent) et il était le frère de feu Antoinette (feu Léopold Lachance), feu Rita (feu Gérard Lachance), feu Anita (feu Rolland Lachance), feu Pauline (feu Jean-Marie Boivin), feu Philippe (feu Pauline Bouchard), feu Maurice (feu Yvette Laurent) et feu Amédée (feu Anita Labbé); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Duclos : Antonin (Françoise Webster), Nicole (feu Jos Burak) et il était le beau-frère de feu Gaston (Nicole Dufour), feu Huguette (feu Jean-Marie Paradis) et feu Solange (feu Roger Fillion). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4, https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/.