LANGTON GIGNAC, Barbara



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 20 février 2023, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée madame Barbara Langton, épouse de feu monsieur Albert Gignac. Elle était la fille de feu dame Emely Livingston et de feu monsieur John Langton. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 14 h 45.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (feu Michel Giguère et Serge Bélanger), Diane (Yves St-Hilaire) et Michel; ses petits-enfants: Annick Giguère (Richard Desrochers), Éric St-Hilaire, Martin St-Hilaire (Aileen McAleese), Vickie St-Hilaire (Jonathan Ferland), Élizabeth Gignac (Dylan Francoeur), Sarah-Michelle Gignac et Gabriel-Thomas Gignac; ses arrière-petits-enfants Pierre-Alexandre, Jason, Emrick et Yohan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu David Langton, feu Leslie Langton (feu Marie-Rose Savard), feu Alma Langton (Richard Richardson), feu John Langton, Mary Langton (Claude Bédard), feu Kenneth Langton (Yvette Couture). Elle était également la belle-sœur de feu Jean-Paul Gignac (feu Albertine Robichaud), feu Gisèle Gignac (feu Charles-Henri Ouellette), feu Madeleine Gignac (feu Gérard Rondeau), feu Jeannine Gignac, feu Gilles Gignac (Bernadette Bouffard), feu Françoise Gignac (feu Jules Robitaille), feu Yves Gignac, feu Monique Gignac (Charles Savard) et feu Fernand Gignac (Claudette Bouffard). La famille tient à remercier tous les employés du CHSLD Côté Jardins du 5ième Montagne pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, (Québec), Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.