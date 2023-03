RINGUET, Nicol (Nick)



Au Pavillon Bellevue, le 14 février 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Nicol (Nick) Ringuet, époux de feu madame Monique Ouellet, fils de feu madame Lucille Labonté et de feu monsieur Jean-Marie Ringuet. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Lucie, Michel (Huguette Goulet), Jacques (Francine Gagnon), Lise, Paul-Émile (feu Sophie Renaud), Robert (Sylvette Boucher) et Linda; ses beaux-frères et belles-sœurs : Claudette Ouellet (Luc Poiré), Marcel Ouellet (Rachel Bilodeau); ses filleules Karine Noël et Vicky Poiré ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, de même que les membres des Greffés de l'Est du Québec dont il était le président. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h 30 à 17 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Bellevue, CLSC Chaudière-Appalaches, Dr Rénald Giroux et Dre Catherine Miville, Dr Bernard Cantin et son équipe de l'IUCPQ ainsi que la famille de son donneur du 19 avril 2001. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org ou à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.