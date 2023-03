TURGEON, Denyse



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 février 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Denyse Turgeon, épouse de feu monsieur Jacques Therrien, fille de feu madame Laura Guay et de feu monsieur Damas Turgeon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée, Christian et Hugo; ses petits-enfants Louis-Philippe et Jeanne; ses beaux-frères et belles-sœurs Michel, Gilles, Yves, Lise et Ginette; ainsi que de nombreux amis. Outre son époux Jacques, elle est allée rejoindre ses frères Clément Turgeon (Ginette Lechasseur) et Pierre Turgeon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Site Web : https://fondation-iucpq.org/Des formulaires seront disponibles sur place.