CHALIFOUR, Pierrette Paré



À l'hôpital Laval, le 27 février 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée entourée de ses proches dame Pierrette Paré, épouse de M. Richard Chalifour. Elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil outre son époux ; ses enfants Claude (Nathalie Dion), Marie-Josée (Pierre-Étienne Vachon), ses deux petits-fils : Guillaume et Olivier; ses sœurs et son beau-frère Nicole (Michel Boucher), Francine, sa belle-sœur Pauline Chalifour (feu Roland Tremblay), sa filleule Katheryne et son neveu Frédéric, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / www.societealzheimerdequebec.com