BÉLANGER, Céline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 janvier 2023, est décédée Mme Céline Bélanger, épouse de M. Martial Morin. Elle était la fille de feu Egide Bélanger et de feu Marie-Irène Dorval. Elle demeurait à Lévis.Outre son époux et sa belle-fille Julie et ses deux enfants Wyatt et Michaël, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Benoît (Martine Voyer), Lisette (André Labrie), feu Lucien, Christiane (Serge Tremblay), Solange (Jean-Pierre Bérubé), Ghislain (André Pascal), Liliane (Yvon Boilard), Louise (René Carbonneau), Martin (Claudette Caron), Josée (Mario Therrien); ses beaux-frères et belles sœurs : Clément, Monique (feu Laurent Lepage), Carmelle (feu Nelson Gagné), Madeleine (feu Eric Gagné) feu Bibiane, Bertrand (Laurette Croteau), Christian (Colombe Dorval), Daniel (Esther Dompierre), Martine, Mario (Hélène Guay). Elle laisse également son filleul Martin et ses filleules Mélanie et Véronique, ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 13 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Remerciements à la Résidence St-Antoine de St-Romuald pour leurs bons soins. Très apprécié.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.