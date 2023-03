BURRIDGE, Edwin Allan



À l'IUCPQ, (hôpital Laval), Québec, le 29 janvier 2023, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédé monsieur Edwin Allan Burridge, époux de feu madame Michelle Huot, fils de feu monsieur Edwin Burridge et de feu madame Géraldine O'Hearn. Il demeurait à Shannon. La famille recevra les condoléances auMonsieur Burridge laisse dans le deuil ses enfants : Andrew (Michèle Bédard), Jennifer (Sébastien Allard) et Myriam; ses petits-enfants : Andréa Burridge, Mackenzie et Oliver Allard ; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Fay (Raymond Giroux), Brenda, Robert (Diane Garneau), Cindy (Robert Desrochers), Karen (Paul Peacock); Ghislaine Huot (feu Pierre Beaupré), feu Jean-Marc (Thérèse Richard), Louise (feu Jacques Sirois), feu Gaston (Lise Coulombe) et Jacques (Christine Vézina) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital Laval pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Élan, La fondation de l'institut de réadaptation en défiance physique de Québec (IRDPQ) ou à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org. Il a été confié au