MARQUIS, Jacques



À Québec, aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 février 2023, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jacques Marquis, époux de feu madame Mariette Fortier, fils de feu madame Juliette Lemieux et de feu monsieur Paul-Henri Marquis. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 15 h à 16 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles au printemps. Il laisse dans le deuil sa fille Claudia (Jean-François Gadoury); ses petits-enfants : Charles-Alexandre et Nicolas et leur père Robert Roussel; ses frères : Réal (Mireille Allard) et Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Germaine (feu Raoul Bolduc), feu Fernand (Cécile Lehouiller), feu Armande (feu Raynaldo Audet), feu Monique (feu André Simard), feu Pauline (feu Roger Brien), Jeannine (Gaston Asselin), feu Gilles (Marcella Boutin), Louise (Robert Bowen), feu Michel (Lise Deblois) et feu Hugues, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que tous ses amis du monde des courses, collègues de la Régie des Courses et des Jeux et de son cercle d'amis "Le copains ". Un merci spécial à l'équipe du Dr Hudon des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Patro Roc Amadour, Tél. : 418-529-4996, Site Web: https://www.patro.roc-amadour.qc.ca/page/370/Informations-generales/Faites-un-don/Don-en-ligne