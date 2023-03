RACINE, Thérèse Giguère



À l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ, le 3 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement dame Thérèse Giguère, épouse de feu monsieur Raymond Racine. Elle était la fille de feu monsieur Albert Giguère et de feu dame Eugénie Labranche. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h00 à 14h00. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Beaupré sous la direction des :Elle laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles: Marcel (Paule Mathieu) et Claude (Ginette Tremblay); ses petits-enfants: Hugo (Catherine Vien Labeaume), Camille (Gilles-Étienne Lemieux) et Anthony (Mélanie Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Bérénice, Mathias, Jeanne, Louis, Charlotte et Émile. Elle a maintenant rejoint, outre son époux Raymond, tous ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Giguère qui l'ont précédée: feu Joseph (feu Dalila), feu Philippe (feu Amarilda), feu Rita (feu Gédéon), feu Aline (feu René), feu Jeannette (feu Stanislas), feu Gemma (feu Jean), feu Fernande (feu Rosaire), feu Mariette (feu Jean-Paul) et feu Germaine (feu Aimé). Elle quitte également ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Racine : feu Valmont (Thérèse Chevalier), Louisette, André (Louise Soucy), feu Richard (Colette Talbot), Jean-Marc (Céline Drouin), Ginette, Diane (André Larrivée), Claire (feu Donald Tremblay), Bibiane (feu Daniel Delisle) et elle était la belle-soeur de feu Gisèle (feu Roger Guillemette) et feu Carmen (feu Guy Galarneau). Elle manquera aussi à plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci spécial à toute l'équipe de la Résidence des Chutes ainsi que celle des soins palliatifs de l'IUSMQ pour leur dévouement et toute l'attention portée à l'égard de notre mère. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à l'organisme de votre choix.