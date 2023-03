ARGOUIN, Père Pierre-Alain, msc



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Général de Montréal, le 21 février 2023, à l'âge de 62 ans et 11 mois, est décédé le père Pierre-Alain Argouin, missionnaire du Sacré-Coeur. Il était le fils de feu dame Thérèse Lachance et de feu monsieur Émery Argouin.Outre les membres de sa communauté, le père Argouin laisse dans le deuil sa soeur Colette Garneau, sa soeur Suzanne, son neveu Martin Vachon (Chantal Lajoie), sa nièce Caroline Vachon (Alain Bariault), les petits-enfants de sa soeur Suzanne : Alexandre Bariault et Virginie Vachon Boudrias et son arrière-petite-fille Lily Anne Bariault.. À partir de 12h, les membres de sa communauté et de sa famille recevront vos condoléances. Il sera inhumé le même jour au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, au 701, avenue Nérée-Tremblay, à Québec. Le père Pierre-Alain Argouin est né le 4 mars 1960 à Québec, dans le diocèse de Québec. Il a fait sa profession religieuse le 1er septembre 1985. Il a été ordonné prêtre à Thetford-Mines, le 3 septembre 1994. Notre confrère s'est impliqué dans différents organismes sociaux. Il a été intervenant téléphonique à Suicide Action Montréal, puis intervenant, superviseur, conférencier et formateur au Centre de prévention du suicide de Québec. Il a assumé la responsabilité de la pastorale des vocations et de la pastorale jeunesse à la résidence de Sillery. Il a été vicaire dominical à la paroisse Notre-Dame de la Recouvrance de Québec, de même qu'aux paroisses Saint-Thomas d'Aquin et Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle de Québec et vicaire à la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de LaSalle. Pendant plusieurs années, il a été aumônier carcéral à l'Établissement Sainte-Anne-des-Plaines (Service correctionnel du Canada), puis à l'Établissement Archambault (Service correctionnel du Canada). Par la suite, il a été successivement responsable du service de nuit au Carrefour d'alimentation et de partage (CAP) Saint-Barnabé à Montréal, intervenant au Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal (FJTTM, Auberge du Cœur), au site CACTUS Montréal, et enfin dans diverses Ressources intermédiaires en santé mentale dans les Basses-Laurentides. Pendant cette période, il a fait du ministère dans plusieurs paroisses du diocèse de Saint-Jérôme. La communauté remercie le personnel de l'Hôpital général de Montréal pour les bons soins prodigués.