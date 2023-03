SCHRAM, Christiane



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 février 2023, à l'âge de 76 ans et 6 mois, est décédée madame Christiane Schram, fille de feu madame Christine Vill et de feu monsieur Richard Schram. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (François) et Pierre ; ses petits-enfants : Solly et Axel ainsi que sa cousine et plusieurs amis(es) de la Coop d'habitation Beauport. Merci au personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus.