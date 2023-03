DUMAS, Jacqueline Pelletier



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 28 février 2023, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Pelletier, épouse de feu monsieur Albéric Dumas, fille de feu madame Yvonne Boucher et de feu monsieur Isidore Pelletier. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 15 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au printemps au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Pelletier: Lorraine Picard, Huguette Duchesneau et Thérèse Bilodeau; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Dumas : Carmen Carrier, Denise Dumas (Robert Stephenson), Vital Guay, Patricia Dumas (Gaston Bernier); ses proches aidants : Denis Roy et Louise Picard, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux, son fils Alain, ses frères : Jacques, Gaston et Marcel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas : Patrick (Rollande Mainville), Vincent, Mariette (Hervé Roy), Judith (Georges Lebel), France et Monique. La famille aimerait remercier tout le personnel du centre d'hébergement de Lévis du 4ième étage pour les bons soins prodigués au cours des 4 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.