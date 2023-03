DESBIENS, Marcel



À l'Hôpital Chauveau, le 4 mars 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Marcel Desbiens, conjoint de dame Lise Pelletier, fils de feu dame Émilie Simard et de feu monsieur Joseph Desbiens. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lise; ses filles : Guylaine (Paul Gagnon), Brigitte (Daniel Duchesne) et la mère de celles-ci Simone Desbiens; ses petits-enfants : Priscilla, Karine, Cédric, Steve et Emmanuel ; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs : Marjolaine (Lorne Arsenault) et Jeannette (feu Agapius C. Mathieu), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org ou à Diabète Québec, 3700, boulevard Crémazie Est, Montréal Qc, H2A 1B6, 514 259-3422, www.diabete.qc.ca