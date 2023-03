GAGNÉ, Florence



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 février 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Florence Gagné, épouse de feu monsieur Louis-Jacques Têtu, fille de feu monsieur Jean Gagné et de feu dame Joséphine Gagné. Originaire de Sainte-Germaine, Dorchester, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne, Richard (Debra Lea Straub) et Benoît (Marie-Claude Genest); ses petits-enfants : Jean-Jacques (Katherine Behan), Isabelle (Kurtis Dengler), Jean-Christophe (Laurence Dionne), Alexandre et Frédéric; son arrière-petite-fille : Geneviève; ses frères et ses sœurs : Henriette (feu Guy Gilbert), Gisèle (feu Armand Nicol), feu Marcelle (feu Clermont Lachance), feu Réginald (Solange Asselin), feu Florian (Réjeanne Bisson), Normand (Yolande Corriveau), Paulette (Paul-Eugène Nadeau), Gabriel, Patrice (Liselle Lagrange), Francine (Nicol Fontaine) et Roseline, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h,Les cendres de madame Gagné seront portées en terre au printemps, au cimetière de la Nativité où elle reposera auprès de son époux.