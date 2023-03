DRAPEAU, Alexandre



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 4 mars 2023, à l'âge vénérable de 91 ans, est décédé monsieur Alexandre Drapeau, époux de madame Paule Garneau, fils de feu madame Léophile Bourget et de feu monsieur Wellie Drapeau.Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Charles, Clermont, Thérèse et Marielle. Il laisse dans le deuil son épouse Paule Garneau; ses enfants : Jacques (Chantale Roy) et Hélène (feu Zelda); sa petite-fille Amélie Roy (Karel Skala). Il laisse également dans le deuil, ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Garneau, Louise, Renée, Luce, Jacques (Sylvie Bouchard) et Madeleine Ouellet, ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 30.Il s'est occupé de plusieurs associations, Le club de Réforme, Le club Kinsmen Chaudière et l'Association des familles Drapeau dont il a été le vaillant président pendant plusieurs années. La famille tient à remercier tout le personnel soignant dévoué de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'IUCPQ où à un organisme de votre choix.