HAMEL, Simon



À la résidence Auberge aux Trois Pignons, le 15 février 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Simon Hamel, époux de feu madame Jeannine Lévesque, fils de feu Anne Morier et de feu Arthur Hamel. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean (feu Chantal Boulay) et Marie-Andrée (Patrice Lavoie); sa sœur Clothide, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.la famille vous accueillera pour les condoléances à partir de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel de l'Auberge aux Trois Pignons pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer adressé au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, par téléphone : 418 683-8666 ou sur son site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.