DESROSIERS, Gilles



À Lévis, le 6 mars 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Gilles Desrosiers, époux de Diane Paradis, fils de feu Roger Desrosiers et feu Anita Bouillon. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Manon (Keven Chabot) et Steven; ses petits-enfants : Ludovic Chabot et Maeva Chabot; ses frères et soeurs : Jacques (Francine Dubé), Monique (Hugues Tremblay), Pierre (Jocelyne Beaulieu) et Denis (Sylvie Couet); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paradis : Suzanne (Bertrand Girard), Francine, Richard (Michèle Fournier), Denis (Lyne Viel), Yvan et André (Alain) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL). La famille vous accueillera auà compter de 15h.