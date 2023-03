BOUTIN, Carmen



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Carmen Boutin, fille de feu monsieur Louis Boutin et de feu madame Clara Poirier. Elle demeurait à Québec (Native de St-Jean de la Lande). La famille vous accueillerade 19h à 22h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9h30.Madame Boutin laisse dans le deuil son fils Christian Mercier (Guylaine Côté). Elle était la sœur de feu Anna-Marie (feu André Carrière), feu Dorilas (feu Henriette Latour), feu Yvonne (feu Wilfrid Viger), feu Armand (feu Lorenza Bégin), Jeannette (feu Éloi Lauzon), feu Émilio (Mariette Bégin), feu Armande (feu Denis Lauzon), Jean-Guy (feu Marie Comeau), Julienne (feu Jean-Nil Paquet) et Bertrand (Dorothée Bourque). Elle a été mariée à feu Léo Mercier, remariée à feu Albertole Meilleur. Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Mercier : feu Raoul (feu Yolande Poulin), feu Laurien (feu Jeannette Pelchat), feu Lucien, Marielle (feu St-Georges Bérubé), feu Denis et feu Rémi (Huguette Quirion).Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement au Dre Annie-Marceau, à toute l'équipe de Ressources Intermédiaire (3ieme étage) du Manoir St-Amant, à Mme Anouk Bolduc, travailleuse sociale et l'équipe de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus en soins palliatifs du 5500. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com