GAUTHIER, Lucie Marin



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 2 mars 2023, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédée dame Lucie Marin, épouse de feu monsieur Gervais Gauthier. Elle était la fille de feu dame Adélaïde Dion et de feu monsieur Alfred Marin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bernice, Steve et Alan (Danielle Boutin) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de Régine (feu Jacques) (Claudette), Bernard (France), Réjean (Jocelyne), Raynald (feu Suzanne, Claudette), Aline (Jean-Marie), feu Gilles (Gilberte), feu Lucien (Pierrette), feu Joseph (Marie), feu Armand et feu Annette. Elle était la belle-sœur de Raynald (Sherley), Mario (Paulette), feu Gilles (Lucette), feu Miville (Claudette), feu Lucille (feu Yvon), feu Rita (feu Léon), feu Candide (Lucienne) et feu Benoit (feu Rachel). La famille désire remercier son médecin de famille Dre Marjorie Allard Pigeon pour son immense dévouement. Un merci spécial à madame Flore Thériault et monsieur Maurice Boutin pour leur grand dévouement et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 500- 3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc), H2A 1B6, tél. : 514-259-3422 ou 1-800-361-3504, www.diabete.qc.ca