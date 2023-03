DESHARNAIS, Yvan



Frère maristeÀ l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec est décédé, le lundi 20 février 2023, à l’âge de 73 ans et 7 mois, le frère Yvan Desharnais, mariste. Né le 16 juillet 1949 à St-Paul-de-Chester, il était le fils de feu Lucien Desharnais et de feu Jeannette Gosselin. Après ses années de formation mariste et professionnelle, il consacra ses nombreux talents à différents travaux d’entretien, de maintenance et d’amélioration de différentes maisons de la communauté, principalement à l’École secondaire Marcellin-Champagnat (St-Jean-sur-Richelieu) durant 41 ans, et 12 ans au Mont Champagnat (Château-Richer); il a même deux stages de quelques mois au Zimbabwe pour des travaux de maintenance dans différentes missions. On y retrouve la marque de ses talents et de son dévouement. Outre les membres de sa Communauté, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Nicole (André Picard), Liette (Réjean Saucier), Maryse (Marcel Lavigne), Édith (Réal Jutras), Diane (Jean-Marc Angers), Simon (Martine Vaudreuil), Aline (Jacques Larochelle), Mario (Claudette Marchand), Suzie (Dimitri Bénétos), Marie-Claude (Luc Quenneville), de même que plusieurs neveux et nièces.La famille et la communauté recevront les condoléances à compter de 10 h.